Шесть правил красивых ресниц

.Перед нанесением туши на ресницы необходимо их обезжирить, потому что тушь плохо ложится на жирное.

2. Щёточка для туши должна иметь правильную форму. Отдайте предпочтение коротким, густым щёточкам конусообразной формы.

3. Не следует набирать на щёточку чрезмерно много краски, это приведёт к склеиванию ресниц. При высококачественной туши на щёточку попадает именно столько жидкости, сколько нужно.