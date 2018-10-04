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Страшная гватемальская дыра в земле

05.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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К югу от Мексики находится солнечная Гватемала – страна с прекрасными достопримечательностями и живописными видами. Озеро Атитлан – идеальный вариант для спокойного отдыха. Если же вы хотите посетить исторические места, то вам подойдет древний майянский город Тикаль. Там вы как будто побываете в прошлом!

Но, к сожалению, в Гватемале слишком много вулканов, и ее жители очень страдают от этого. Большинство людей пришло бы в ужас, если бы они подверглись риску чудовищного извержения с тоннами смертоносной лавы. Однако для Гватемалы это реальность – ведь она находится на хрупкой вулканической пемзе.

Чем же еще это так плохо? Поскольку почва очень неустойчива, у этой страны есть и другая серьезная проблема – провалы. Если вы не знаете, что это такое, просто представьте себе большую дыру в земле. Такие дыры возникают из-за того, что слабая пемза подвергается давлению сверху. Но 30 мая 2010 года, в воскресенье, там появилась особенно ужасная воронка.

 
 
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К югу от Мексики находится солнечная Гватемала – страна с прекрасными достопримечательностями и живописными видами. Озеро Атитлан – идеальный вариант для...
 
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