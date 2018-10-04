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Помидофель – новшество на современной грядке
05.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
Британские селекционеры сделали невозможное. Они создали растения 2 в 1. Теперь на наших грядках может появиться растение, посадив которое, можно будет собирать урожай помидоров и картофеля одновременно.
Помидофель был изобретён естественным путём без использования генной инженерии и привоя. По крайней мере, так утверждают его создатели – представители компании Thompson & Morgan.
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Британские селекционеры сделали невозможное. Они создали растения 2 в 1. Теперь на наших грядках может появиться растение, посадив которое, можно будет собирать...
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