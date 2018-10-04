Помидофель – новшество на современной грядке

Британские селекционеры сделали невозможное. Они создали растения 2 в 1. Теперь на наших грядках может появиться растение, посадив которое, можно будет собирать урожай помидоров и картофеля одновременно.

Помидофель был изобретён естественным путём без использования генной инженерии и привоя. По крайней мере, так утверждают его создатели – представители компании Thompson & Morgan.



