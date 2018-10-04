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При оплате карточкой платёжной системы Masterсard можно поучаствовать в благотворительной акции

05.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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При оплате карточкой платёжной системы Masterсard можно поучаствовать в благотворительной акции

БПС-Сбербанк совместно с Masterсard запустил в Беларуси инициативу «Добрый друг». При оплате карточкой платёжной системы Masterсard можно поучаствовать в благотворительной акции, а также получить в подарок  мягкую игрушку.

Инициатива проходит со 2 по 13 октября по всей стране. Для участия надо оплатить «пластиком» Masterсard БПС-Сбербанка покупки на 100 рублей и принести чек вместе с банковской картой в «пункты помощи», которые открылись в торговых центрах Минска и областных центров. Тем самым можно сделать доброе дело и получить в знак благодарности мягкую игрушку. Дополнительных действий предпринимать не придётся – на благотворительность направят 2 рубля с каждого чека.

Участник акции может сам выбрать благотворительный фонд, который и получит финансовую помощь. Так, можно поддержать Белорусский детский фонд и получить игрушку «Зайчик Беня». Или же направить средства пожилым людям через Международное общественное объединение «Взаимопонимание» – тогда призом будет плюшевая «Собачка Банди». В качестве альтернативы – помощь защитникам животных из общественного объединения «Эгида» и игрушка «Котик Бася» в подарок.

– Жлобинчане также могут принять участие в акции «Добрый друг», сделав покупку в любой торговой сети города и района. А получить мягкую игрушку можно в г. Гомеле, в  «Евроопте» по адресу: улица Хатаевича, 9, – рассказала исполняющая обязанности управляющего ДО № 320 Жлобин ОАО «БПС-Сбербанк» Светлана Папеко. – Мы надеемся, что такие инициативы позволят вовлечь в благотворительность больше неравнодушных людей.

К сведению. Узнать подробности об условиях участия в инициативе «Добрый друг» можно на сайте БПС-Сбербанка.

Подготовила Л. БЕЛОЗЕРСКАЯ.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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