БПС-Сбербанк совместно с Masterсard запустил в Беларуси инициативу «Добрый друг». При оплате карточкой платёжной системы Masterсard можно поучаствовать в благотворительной акции, а также получить в подарок мягкую игрушку.

Инициатива проходит со 2 по 13 октября по всей стране. Для участия надо оплатить «пластиком» Masterсard БПС-Сбербанка покупки на 100 рублей и принести чек вместе с банковской картой в «пункты помощи», которые открылись в торговых центрах Минска и областных центров. Тем самым можно сделать доброе дело и получить в знак благодарности мягкую игрушку. Дополнительных действий предпринимать не придётся – на благотворительность направят 2 рубля с каждого чека.

Участник акции может сам выбрать благотворительный фонд, который и получит финансовую помощь. Так, можно поддержать Белорусский детский фонд и получить игрушку «Зайчик Беня». Или же направить средства пожилым людям через Международное общественное объединение «Взаимопонимание» – тогда призом будет плюшевая «Собачка Банди». В качестве альтернативы – помощь защитникам животных из общественного объединения «Эгида» и игрушка «Котик Бася» в подарок.

– Жлобинчане также могут принять участие в акции «Добрый друг», сделав покупку в любой торговой сети города и района. А получить мягкую игрушку можно в г. Гомеле, в «Евроопте» по адресу: улица Хатаевича, 9, – рассказала исполняющая обязанности управляющего ДО № 320 Жлобин ОАО «БПС-Сбербанк» Светлана Папеко. – Мы надеемся, что такие инициативы позволят вовлечь в благотворительность больше неравнодушных людей.

К сведению. Узнать подробности об условиях участия в инициативе «Добрый друг» можно на сайте БПС-Сбербанка.

Подготовила Л. БЕЛОЗЕРСКАЯ.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "

Читайте ndsmi.by в " twitter "

Наш канал на YouTube



