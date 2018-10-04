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Белорус, который был за рулем попавшего в ДТП в Николаевской области микроавтобуса, задержан

05.10.2018 13:25 — Разное | Tut.by  
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Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, при участии которого накануне произошла авария с семью пострадавшими, задержан. Об этом сообщили в полиции Николаевской области.


— Водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, после чего суд изберет меру пресечения, — рассказали в ведомстве.

Напомним, ДТП произошло около 6 часов утра 4 октября на 290 км дороги Одесса — Киев в Кривоозерском районе. Mercedes Sprinter с белорусской регистрацией (номера Гомельской области) врезался в грузовой подъемный кран Mitsubishi, который ехал впереди в попутном направлении.


В салоне микроавтобуса было 8 человек. Один после столкновения пересел в другой автомобиль, полиции о нем пока ничего не известно. В результате ДТП пострадали 7 человек, из них 6 граждан Беларуси в возрасте от 43 до 66 лет, в том числе — водитель микроавтобуса. Еще один 30-летний пассажир — житель Киева.

 
 
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Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, после чего суд изберет меру пресечения.
 
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