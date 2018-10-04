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Гродненщина синеокая: Таинственная река россов

05.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Гродненщина синеокая: Таинственная река россов
Россь – один из двухсот притоков Немана. Ее название, как считают исследователи, связано с общим названием славянских племен – россы. Жили россы у воды. Это прямые потомки проматери русалки Роси.

 

Начало начал


Свое начало Россь берет в двух километрах от деревни Лозы Свислочского района, протекает по территории Волковысского и Мостовского районов, после чего становится частью Немана, несущего свои воды в Балтийское море.
На берегах рек, даже небольших, всегда селились наши предки. Эти водные объекты были источником пропитания и орошения земель. Ведь вдоль рек земли были более плодородными, и их использовали для земледелия. А на сочных травах паслись стада домашних животных.
На территории нашего района на берегах Росси размещается шесть населенных пунктов: одни находятся на самом берегу, другие – чуть поодаль. Самый первый из них – деревня Лозы. Скорее всего, благодаря заболоченной местности, образовавшейся из-за близости подземных вод к поверхности, в окрестностях деревни росло много лозы. Именно поэтому она и получила свое название. К сожалению, спросить об этом уже некого, так как в деревне не осталось местных жителей. В последние годы только дачники не забывают эти места и не дают окончательно умереть деревне.
Россь начинает свой путь к Неману нерешительно из небольшого источника, который еле заметен среди зарослей. Уже возле деревни Дешковцы Старые она набирает силы, немного расширяясь, огибает их, тихо и мирно неся свои воды на запад, к следующему населенному пункту. Это Заполичи, которые расположились на ее левом берегу.
Между деревнями Дешковцы Старые и Заполичи речка протекает параллельно новой обустроенной трассе в обход Беловежской пущи. Так что ее первозданной красотой, особо не тронутой хозяйственной деятельностью человека, могут полюбоваться проезжающие авто-, мото- и велолюбители.


«Поврозы»: легенда или быль


Самым крупным из населенных пунктов, разместившихся на берегу Росси на территории Свислочского района, является городской поселок Порозово. Поселение известно с XV века как королевское местечко в Волковысском повете Новогрудского воеводства ВКЛ. В 1523 году оно получило Магдебургское право, а в 1616-м – собственный герб. После третьего раздела Речи Посполитой, в 1795 году, вошло в состав Российской империи как государственное имение и стало центром волости Волковысского повета Гродненской губернии.
С 1921 по 1939 годы входило в состав Волковысского повета Белостокского воеводства Польши. С ноября 1939 года в составе БССР, а с 1940 года это центр Порозовского района Брестской области. Через двадцать лет, в 1960-м, поселок вошел в состав Свислочского района.
О происхождении названия поселка есть разные легенды. Одна из них гласит, что давным-давно ехала по тому месту, где теперь стоит Порозово, литовская княжна. Когда карета проезжала через реку, то застряла в воде и грязи. Собрался народ и вытащил веревками карету и лошадей на берег. Поблагодарив людей, княжна спросила, как называется спасшее ее орудие, ей ответили: «Поврозы», т.е. канаты, веревки. Тогда княжна велела построить здесь местечко и назвать его Поврозы. Название со временем несколько изменилось, и стало местечко называться Порозово.
Одной из достопримечательностей поселка является деревянная усадьба Бутовтов-Анджейковичей, которая была построена здесь в середине XIX века. Согласно местной легенде, своим оригинальным названием Богуденки обязаны Адаму и Еве. После изгнания из рая и долгого блуждания они, обессиленные, вышли на холм под березками и радостно воскликнули: «Дзякуй Богу!» (Богу дзеньки). С тех пор его и стали так называть.
К памятнику архитектуры ведет широкая липовая аллея, от которой мало что осталось. Сама усадьба представляет собой здание из пятнадцати осей, построенное на высоком фундаменте прямоугольной формы. С парадного входа имеется портик с четырехгранными колоннами. Здание со всех сторон украшают двухэтажные башни. Всю центральную часть дома занимает большая комната, которая, скорее всего, была залом или холлом.
Из архитектуры прошлых веков в Порозово стоит костел св. Михаила Архангела, возведенный в первой половине XIX века. Возле костела сохранилась двухэтажная плебания. Во второй половине этого же века была построена церковь Святой Живоначальной Троицы. Это памятник архитектуры ретроспективно-русского стиля. Объемно-пространственная композиция состоит из восьмигранной звонницы над кубоподобным притвором, короткой трапезной, поперечного прямоугольного молитвенного зала, пятигранной апсиды с боковыми ризницами. Двухстильная крыша завершена по центру лукоподобным куполом на восьмигранном барабане, по краям – маковками. Маковками завершены апсиды и шатер звонницы. Три входа в притворы выполнены колонными арочными порталами, арочные оконные проемы декорированы рустом.

Гродненщина синеокая: Таинственная река россов

 
Поселок Порозово также известен черной лощеной керамикой. Гончарные изделия местных мастеров – столовая посуда, посуда для приготовления, хранения и транспортировки продуктов питания, игрушки – славились не только в округе, но и далеко за ее пределами. Развивалось гончарство до конца 60-х годов XX в., а в начале 70-х производство остановилось, продавали имеющиеся запасы изделий. Только Иосиф Шопик (по воспоминаниям старожилов) до начала 90-х занимался изготовлением керамической посуды под заказ для музеев и коллекционеров. Благодаря ему глиняные изделия из Порозово и стали известны. Богатый материал о возникновении и развитии гончарства в поселке, а также гончарные изделия разных мастеров собрали работники Порозовской библиотеки – центра краеведения. Документы и экспонаты хранятся в музейной комнате «Мастацтва гліны і агню», открытой в библиотеке.
Есть в Порозово парк отдыха, получивший в 2016 году новую жизнь благодаря проекту ЕС/ПРООН «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь» в рамках реализации местной инициативы «Вторая жизнь векового парка». Сейчас это место проведения культурно-массовых мероприятий, а также отдыха местных жителей.


Жемчужина Горностаевичей


Из Порозово Россь держит путь к деревне Горностаевичи. Первое упоминание о населенном пункте датируется 1897 годом, когда он принадлежал Ярославу Бутовту-Анджейковичу.


В деревне есть церковь святых апостолов Петра и Павла, которая является памятником архитектуры с элементами классицизма. Храм из бутового камня и кирпича построен в начале XIX века. Здание прямоугольное, покрыто двухскатной крышей. Главный фасад выделен портиком с четырехгранными колоннами. Фасады прорезаны прямоугольными оконными проемами.


Последний в списке


На территории Свислочского района река Россь пересекает еще один населенный пункт – деревню Коревичи.


Основной достопримечательностью населенного пункта является костел Христа Пантократора (Христа Вседержителя), возведенный здесь в 1942 году. При этом основной примечательной особенностью костела является именно то, что этот небольшой храм был достроен немцами в ходе Второй мировой войны. В костеле до наших дней сохранилась икона, написанная немецким солдатом специально для этого храма. На сегодняшний день костел Христа Пантократора является интересным архитектурным памятником, историко-культурной ценностью и достопримечательностью Беларуси.

Гродненщина синеокая: Таинственная река россов


Восемь лет назад в Коревичах открылась агроусадьба «Фальварак «У Рыся». Агроусадьба стоит практически не берегу реки Россь у входа в лесной массив богатый грибами и ягодами. Сам «Фальварак...» занимает довольно большой участок земли, на котором расположены дом хозяев, банный комплекс, бильярдная, беседки, качели, скульптуры из дерева. К территории усадьбы также относятся шесть гектаров водной зоны с обустроенными местами для отдыха на берегу реки.

Гродненщина синеокая: Таинственная река россов

 

Людмила БАЛЫШ.

 
 
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Россь – один из двухсот притоков Немана. Ее название, как считают исследователи, связано с общим названием славянских племен – россы. Жили россы у воды. Это прямые...
 
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