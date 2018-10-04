Экспортный потенциал Могилевской области презентовали в Корее. Демонстрация состоялась на мероприятии по случаю национального праздника этой страны — Дня основания государства.

От Приднепровского края в торжествах приняли участие заместитель председателя Могилевского облисполкома Виктор Некрашевич, заместитель председателя комитета экономики облисполкома Павел Мариненко, генеральный директор Могилевской ассоциации промышленников и предпринимателей Виктор Красовский, заместитель директора Могилевского агентства регионального развития Юлия Моисеенко.

Презентацию экспортных возможностей региональных предприятий с целью продвижения их продукции на зарубежные рынки подготовил Центр экспорта, образованный на базе ОАО «Могилевское агентство регионального развития». ОАО «Бабушкина крынка» организовало дегустацию выпускаемой продукции.