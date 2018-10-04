Руководители инспекции МНС по Могилевской области проведут в октябре прямые телефонные линии

Руководители инспекции Министерства по налогам и сборам по Могилевской области проведут в октябре прямые телефонные линии. График размещен на региональной странице сайта МНС.

В ближайшую среду, 10 октября, по вопросам организации работы налоговых органов прямую телефонную линию проведет первый заместитель начальника инспекции Кулешова Наталья Николаевна. Контактный телефон: 8 (0222) 29 40 02.

Через неделю, 17 октября, со своими вопросами можно обратиться к заместителю начальника инспекции Гудына Геннадию Григорьевичу. Контактный телефон: 8 (0222) 29 40 03.

24 октября прямую телефонную линию проведет заместитель начальника инспекции Шлогова Наталья Михайловна. Контактный телефон: 8 (0222) 29 40 04.

31 октября на вопросы ответит первый заместитель начальника инспекции Кулешова Наталья Николаевна. Контактный телефон: 8 (0222) 29 40 02.

Время проведения прямых телефонных линий – с 9.00 до 12.00.