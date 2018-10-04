Объявлен конкурс по сбору макулатуры среди школ

Акция-конкурс «Макулатуру – в переработку. Наша забота, а не енота» проводится среди учреждений общего среднего образования Беларуси с 15 сентября по 10 ноября. Мероприятие направлено на содействие воспитания у детей культуры ответственного обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами.

По результатам будет определено 12 победителей — по 3 в каждой из номинаций: «Лучшая сельская школа с общим числом учащихся до 80 человек», «Лучшая сельская школа с общим числом учащихся более 80 человек», «Лучшая городская школа с общим числом учащихся до 800 человек», «Лучшая городская школа с общим числом учащихся более 800 человек».

Каждая из двенадцати школ-победительниц получит в подарок ноутбук HP. Все учреждения образования, которые выполнили условия участия в акции-конкурсе, удостоятся дипломов участника.

Подробности для участия в конкурсе можно узнать на сайте target99.by .