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"Золотой граммофон" в Минске: к нам едут Киркоров, Брежнева, Меладзе и Гагарина

05.10.2018 13:53 — Разное | Tut.by  
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В этом году 23-ая по счету церемония вручения ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон» пройдет 9 декабря в Минск-Арене. Стали известны некоторые участники концерта: в декабре для вас выступят Валерий Меладзе, Полина Гагарина, Вера Брежнева, Юлианна Караулова и Филипп Киркоров. Больше половины билетов уже раскуплены.


Сегодня «Золотой Граммофон» — главная музыкальная премия России, большое событие в области популярной музыки: только самые известные артисты и их песни удостоены чести участвовать в ней, а отбор проводится в течение года по итогам голосования слушателей «Русского Радио». Важно, что минская версия ничем не будет отличаться от московской, поэтому организаторы уверены, что шоу в «Минск-Арене» оправдает все ожидания зрителей, телеаудитории и самих звезд.

В списке последних только артисты, которых нет смысла представлять дополнительно: Валерий Меладзе, Полина Гагарина, Вера Брежнева, Юлианна Караулова и, конечно же, Филипп Киркоров — абсолютный рекордсмен по количеству статуэток. С начала премии в 1996 года Филипп Бедросович получает статуэтку ежегодно, несложно подсчитать, что у него уже есть 22 награды. Для сравнения — Вера Брежнева является обладательницей семи статуэток, в этом году она получит восьмую.


Мало кто помнит, что сначала «Золотой граммофон» назывался «Русская горка». Это был топ-12 песен, которые наиболее заказывали в эфире «Русского радио». Для того чтобы получить статуэтку, песня исполнителя должна продержаться в топ-листе 20 и более недель. Система действует вот уже 23 года и остается неизменной. Граммофоны вручаются каждый год в Москве, на день позже — в Санкт-Петербурге, а потом она отправляется в Минск.

Все граммофоны создаются командой из 20 мастеров-ювелиров, причем каждая деталь тщательно обрабатывается вручную в течение нескольких дней. Со статуэтками время от времени случаются казусы, так, в 2010 году Артур Пирожков потерял статуэтку, которую должен был вручить певице Солнце, пришлось дарить ей песню. Что будут дарить со сцены «Минск-Арены» — пока тайна, организаторы белорусского гала-концерта обещают «фишки» не только в сценарии и в формате поздравительных дипломов, но и лицах тех, кто будет вручать награды: кстати, в прошлом году среди них был и представитель портала TUT.BY.

Когда: 9 декабря, 19.00.

Где: Минск-Арена.

Сколько: от 63,30 рублей.

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***

29 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить парные билеты на сеанс фильма «Веном», который появится в прокате с 4 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 5 октября.

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А кого из победителей премии вы ждете в Минске больше всего?

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Теги: Минск
 
 
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Уже 23-ая церемония вручения ежегодной музыкальной премии "Золотой граммофон" пройдет 9 декабря в Минск-Арене.
 
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