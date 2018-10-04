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Хоккеисты юношеской (U17) сборной Беларуси разгромили Германию и выиграли турнир в Пекине

05.10.2018 13:45 — Разное | Tut.by  
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Хоккеисты юношеской (U17) сборной Беларуси разгромили команду Германии в заключительный день турнира Bauer Cup и стали победителями соревнований в Пекине, сообщает пресс-служба ФХБ.


Фото: hockey.by

Беларусь — Германия — 11:0 (8:0, 0:0, 3:0).

Беларусь-U17: Алексей Колосов; Буйнич — Кузьмин, Кузнецов (капитан) — Пинчук — Спат; Ереметько — Юзленко, Пироговский — Герасимов — Михалев; К. Ярута — Парфенюк, Демидович — М. Ярута — Антонович; Стрелковский.

Шайбы: 1:0 — К. Ярута (М.Ярута, Антонович, 1.41), 2:0 — Стрелковский (Антонович, 4.16), 3:0 — Пинчук (4.59), 4:0 — Михалев (Пироговский, 5.36), 5:0 — Стрелковский (М.Ярута, 5.42), 6:0 — Спат (Кузнецов, 7.33), 7:0 — Михалев (Пироговский, 8.14), 8:0 — Кузнецов (12.57, в меньшинстве), 9:0 — Пироговский (30.06), 10:0 — Стрелковский (Антонович, 32.37, в большинстве), 11:0 — Пинчук (Ереметько, 38.28, в большинстве).

Штраф: 13 — 13.

Накануне последнего игрового дня расклад для сборной Беларуси был предельно ясным: для общей победы нужно было обыгрывать немецкую команду. Во избежание зависимости от результата остальных поединков дня и возможного подсчета дополнительных показателей — в основное время. Задача виделась более чем выполнимой, если учесть, что соперник на утро пятницы не набрал в четырех предыдущих поединках ни очка.

Вопросы о победителе были сняты уже к исходу шестой минуты, когда счет стал 5:0, а наставник немецкой команды взял тайм-аут.

Немецкая команда, провалившись на старте турнира в матче против американцев (0:8), позже оказывала остальным соперникам ощутимое сопротивление. Но, видимо, остатки сил иссякли к исходу четверга, и пятница стала для белорусов чемпионским бенефисом.

А на каком-то этапе — показательными выступлениями, вследствие чего голевой шквал первого периода сменился засухой во втором. Однако в последней трети некоторое благодушие вновь сменилось собранностью, в результате чего количество белорусских шайб шагнуло за десяток.

В предыдущих поединках белорусы обыграли хоккеистов из Финляндии и России, затем в серии послематчевых буллитов уступили Латвии и одолели команду США.

Результаты других матчей 5 октября:

Латвия — США — 2:3, Финляндия — Россия — 2:5.

Итоговое положение:

1.Беларусь — 13 очков

2.Россия — 11

3.США — 9

4.Латвия — 9

5.Финляндия — 3

6.Германия — 0.

 
 
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Хоккеисты юношеской (U17) сборной Беларуси разгромили команду Германии в заключительный день турнира Bauer Cup и стали победителями соревнований в Пекине.
 
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