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Ученые писали фейковые исследования, чтобы показать главную проблему в науке 21 века

05.10.2018 13:14 — Разное | KYKY  
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Трое ученых признались, что целый год писали совершенно абсурдные научные статьи в различных областях социальных наук, чтобы доказать: идеология в этой сфере давно взяла верх над здравым смыслом, пишет BBC. Они написали открытое письмо в журнал Areo и рассказали о своем эксперименте.

Работы под вымышленными именами успешно проходили проверку и печатались в уважаемых рецензируемых научных журналах. Одна из наиболее абсурдных статей – о том, что секс между собаками в парке необходимо рассматривать в контексте культуры изнасилований, – даже была отмечена специальной наградой.

По мнению авторов, в социсследованиях сейчас главное – это соответствие идеологическим нормам: осуждение угнетателей всех мастей и выражение поддержки «униженным и оскорбленным».

Кто эти люди

Джеймс Линдси – доктор математических наук, известный скептик, атеист и автор нескольких наделавших шуму книг, в том числе «Все ошибаются насчет Бога» (Everybody Is Wrong About God) и «Жизнь в свете смерти» (Life In Light of Death).

Хелен Плакроуз – специалист по религиозной литературе эпохи Возрождения. В ее серьезных научных работах она исследует, как в XIV-XVII веках женщины использовали христианские тексты для защиты своих прав.

Питер Богоссян – профессор в Университете Портленда. Доктор философских наук, специализируется на философии преподавания, критическом мышлении, а также является одним из членов «Фонда за науку и здравый смысл», основанного известным британским биологом и писателем Ричардом Докинзом. Сам Богоссян также написал книгу под названием «Пособие по созданию атеистов» (A Manual for Creating Atheists).

Они утверждают, что в отдельных областях социальных наук «прочное (если не доминирующее) место заняли научные работы, в основе которых лежит не столько поиск истины, сколько внимание к злоупотреблениям и различным проявлениям социальной несправедливости». Они пишут, что «авторы таких работ все чаще оказывают давление на студентов, администрацию и сотрудников других факультетов, заставляя тех выражать поддержку своим взглядам. При этом взгляды эти абсолютно не являются научными».

Ученые утверждают, что теперь «человек, который ставит под вопрос любые исследования в области идентичности, привилегий и угнетения, рискует быть обвиненным в узколобости и предубежденности».

Что именно они сделали

С августа 2017 года Линдси, Богоссян и Плакроуз под вымышленными именами направили в научные журналы 20 статей, оформленных как обычные научные исследования. Все они были посвящены различным проявлениям борьбы с социальной несправедливостью: исследованиям феминизма, культуры мужественности, вопросам расовой идентификации и сексуальной ориентации, бодипозитива и так далее.

В каждой статье выдвигалась радикально-скептическая теория, осуждающая тот или иной «социальный конструкт» (например, гендерные роли). Сами работы были откровенно абсурдными, авторы намеренно писали их с долей юмора. С научной точки зрения статьи не выдерживали никакой критики. Выдвигаемые теории ничем не подтверждались, иногда ссылались на несуществующие источники.

В одной работе предлагалось заставлять белых студентов слушать лекции, сидя на полу аудитории закованными в цепи, – в качестве наказания за рабовладение их предков. В еще одной предлагалось считать мастурбацию, во время которой мужчина представляет в своих фантазиях реальную женщину, актом сексуального насилия по отношению к ней. В статье «Собачий парк» утверждалось, что исследователи ощупали гениталии почти десяти тысяч собак, опрашивая их владельцев по поводу сексуальной ориентации питомцев. 

А одна из статей на тему феминизма – «Наша борьба – это моя борьба» – и вовсе была немного перефразированной главой из книги Адольфа Гитлера «Майн Кампф».

Чем все закончилось

Из 20 написанных работ по меньшей мере семь были отрецензированы ведущими учеными и приняты к публикации. На момент окончания эксперимента еще семь статей находились на этапе рассмотрения и рецензирования. Статья «Собачий парк» (полное название – «Реакция людей на культуру изнасилования и проявления нетрадиционной сексуальной ориентации в собачьих парках Портланда, штат Орегон») была опубликована научным журналом Gender, Place and Culture – и высмеяна в соцсетях. Публикация даже привлекла внимание журналистов, которые попытались установить личность Хелен Уилсон.

В начале августа корреспондент Wall Street Journal позвонил по номеру, оставленному авторами в одной из редакций, – и ему ответил сам Джеймс Линдси. Профессор не стал скрываться и честно рассказал о своем эксперименте – попросив лишь пока не делать его достоянием широкой публики, чтобы он и его друзья-диссиденты могли досрочно свернуть проект и подвести его результаты. В результате разоблачительная статья в WSJ была опубликована лишь 2 октября – одновременно с открытым письмом Линдси, Плакроуз и Богоссяна.

Что дальше?

Скандал до сих пор сотрясает западное научное сообщество. Джеймс Линдси записал видеообращение, попытавшись оправдаться и объяснить свою позицию: «Мы считаем, что темы гендера, расовой идентичности и сексуальной ориентации, конечно, заслуживают исследования. Но важно исследовать их правильно, без предвзятости. Проблема состоит именно в том, КАК их изучают сейчас. <...> Сложившаяся культура диктует нам, что приемлемыми могут быть только выводы определенного рода – например, белый цвет кожи или мужественность обязательно должны представлять проблему. И борьба с проявлениями социальной несправедливости ставится выше объективной правды».

Авторы эксперимента отмечают, что так или иначе их репутация в научном сообществе разрушена – и сами они не ждут ничего хорошего. Богоссян уверен, что его уволят из университета или накажут как-либо еще. Плакроуз опасается, что теперь ее могут не взять в докторантуру. А Линдси говорит, что теперь наверняка превратится в «академического изгоя», которому будет закрыт путь как к преподаванию, так и к публикации серьезных научных работ.

И в то же время все они согласны с тем, что проект себя оправдал. «Риск того, что предвзятые исследования продолжат оказывать влияние на образование, СМИ, политику и культуру, для нас куда страшнее, чем любые последствия, с которыми можем столкнуться мы сами», – заявил Джеймс Линдси в интервью WSJ.

Научные журналы, где были опубликованы фейковые работы, пообещали убрать их со своих сайтов, однако больше никак не прокомментировали скандал.

 
 
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Трое ученых признались, что целый год писали совершенно абсурдные научные статьи в различных областях социальных наук, чтобы доказать: идеология в этой сфере...
 
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