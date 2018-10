Нобелевскую премию мира вручили борцам с сексуальным насилием

Норвежский нобелевский объявил в Осло лауреата Нобелевской премии мира за 2018 год. Ее получили хирург Денис Муквеге и бывшая пленница террористов, ставшая правозащитницей, Надя Мурад за усилия «по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов».

Хирург Денис Муквеге из Демократической республики Конго был в списке претендентов на получение награды в течение десяти лет. Кстати, оба лауреата ранее были удостоены премии Сахарова. Муквеге получил ее в 2014 году, а Мурад – в 2016.

Ранее нобелевский комитете вручил премии по медицине за новый метод иммунотерапии рака, по физике за открытия в области лазерных технологий и по химии – за эволюцию ферментов и антител.