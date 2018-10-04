Нобелевскую премию мира вручили борцам с сексуальным насилием

Норвежский нобелевский объявил в Осло лауреата Нобелевской премии мира за 2018 год. Ее получили хирург Денис Муквеге и бывшая пленница террористов, ставшая правозащитницей, Надя Мурад за усилия «по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов».

Хирург Денис Муквеге из Демократической республики Конго был в списке претендентов на получение награды в течение десяти лет. Кстати, оба лауреата ранее были удостоены премии Сахарова. Муквеге получил ее в 2014 году, а Мурад – в 2016.

Ранее нобелевский комитете вручил премии по медицине за новый метод иммунотерапии рака, по физике за открытия в области лазерных технологий и по химии – за эволюцию ферментов и антител.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/LaICSbQXWM — The Nobel Prize (@NobelPrize) 5 октября 2018 г.

В этом году на премию мира претендовал 331 кандидат: из них 115 организаций и 216 персон. Полный список имен, как правило, не публикуется. Среди претендентов называли лидера КНДР Ким Чен Ына, президента Южной Кореи Мун Чже Ина и президента США Дональда Трампа, а также папу Франциска и инициатора отделения Каталонии от Испании Карлеса Пучдемона.

В прошлом году обладателем Нобелевской премии мира стала Международная кампания за уничтожение ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN).