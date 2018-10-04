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Нобелевскую премию мира вручили борцам с сексуальным насилием
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Норвежский нобелевский объявил в Осло лауреата Нобелевской премии мира за 2018 год. Ее получили хирург Денис Муквеге и бывшая пленница террористов, ставшая правозащитницей, Надя Мурад за усилия «по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов».
Хирург Денис Муквеге из Демократической республики Конго был в списке претендентов на получение награды в течение десяти лет. Кстати, оба лауреата ранее были удостоены премии Сахарова. Муквеге получил ее в 2014 году, а Мурад – в 2016.
Ранее нобелевский комитете вручил премии по
В этом году на премию мира претендовал 331 кандидат: из них 115 организаций и 216 персон. Полный список имен, как правило, не публикуется. Среди претендентов называли лидера КНДР Ким Чен Ына, президента Южной Кореи Мун Чже Ина и президента США Дональда Трампа, а также папу Франциска и инициатора отделения Каталонии от Испании Карлеса Пучдемона.
В прошлом году обладателем Нобелевской премии мира стала Международная кампания за уничтожение ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN).
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Норвежский нобелевский объявил в Осло лауреата Нобелевской премии мира за 2018 год. Ее получили хирург Денис Муквеге и бывшая пленница террористов, ставшая...
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