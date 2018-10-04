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Выросло в Верхнедвинске
05.10.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Рита Маслякова живёт в деревне Боровка. Сад и огород – её любимые занятия, там проводит немало времени, вкладывая в работу на участке немало сил. И «зелёные друзья» платят хозяйке щедрым урожаем. В этом году порадовала клубника сорта Чамора Туруси — одна ягода достигала веса 200 граммов. Клубника очень сладкая и радовала своим отменным вкусом всех домочадцев.
Очень довольна урожаем лука жительница д. Гарбули Неля Ивановна Кареник. Пенсионерка увлекается огородничеством и умеет выращивать отличные овощи. А тыква и лук выросли гигантами!
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> Рита Маслякова живёт в деревне Боровка. Сад и огород – её любимые занятия, там проводит немало времени, вкладывая в работу на участке немало сил. И «зелёные...
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