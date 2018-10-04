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Выросло в Верхнедвинске

05.10.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Выросло в Верхнедвинске

Выросло в Верхнедвинске

Выросло в Верхнедвинске

Рита Маслякова живёт в деревне Боровка. Сад и огород – её любимые занятия, там проводит немало времени, вкладывая в работу на участке немало сил. И «зелёные друзья» платят хозяйке щедрым урожаем. В этом году порадовала клубника сорта Чамора Туруси — одна ягода достигала веса 200 граммов. Клубника очень сладкая и радовала своим отменным вкусом всех домочадцев.
Удивила и тыква: из одного семечка выросло семь плодов! А в обхвате оранжевое чудо составляет 140 сантиметров!
И что совершенно поразило хозяев: симпатичные подосиновички, которые выросли прямо на окраине огорода под осинками.
Вот уж действительно: там, где забота и любовь, всё приживается.

Очень довольна урожаем лука жительница д. Гарбули Неля Ивановна Кареник. Пенсионерка увлекается огородничеством и умеет выращивать отличные овощи. А тыква и лук выросли гигантами!

Выросло в Верхнедвинске
Как утверждает хозяйка, не предполагала, что лук может достигать таких размеров, тем более, что погода была засушливая. Но, замечает Неля Ивановна, к любой работе нужно относиться с душой, тогда и результат будет.

 
 
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> Рита Маслякова живёт в деревне Боровка. Сад и огород – её любимые занятия, там проводит немало времени, вкладывая в работу на участке немало сил. И «зелёные...
 
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