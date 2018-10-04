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Ситуация с мусорными контейнерами около дома по ул. Пионерской, 30 требует внимания
05.10.2018 14:42 — Разное | Виртуальный Брест
Около года назад достроили новую панельку по адресу Пионерская, д. 30 в городе Бресте.
Неизвестно, кто проектировал "удачное расположение" (прямо возле стоянки, да ещё и в 10 МЕТРАХ от улицы Пионерская), а главное размер мусорной площадки и, соответственно, количество контейнеров, но явно здесь что-то не так!
Ситуация не меняется в течении многих месяцев с начала функционирования мусорки в этом месте, как таковой. Непонятно, стараются ли это новосёлы дома номер 30 или это жильцы частного сектора сносят свой мусор туда, но факт есть фактом.
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Около года назад достроили новую панельку по адресу Пионерская, д. 30 в городе Бресте. Неизвестно, кто проектировал "удачное расположение" (прямо возле стоянки, да...
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