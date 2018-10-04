С 11 по 14 октября закрывается движение транспортных средств через переезд на ул. Фортечной

Как сообщили порталу Виртуальный Брест в Брестской дистанции пути, в период с 9.00ч. 11.10.2018 г. до 20.00 ч. 14.10.2018 г. движение через переезд по ул. Фортечной будет перекрыто в связи с капитальным ремонтом переезда. Закрываются переезды через все три ветки ЖД путей.



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Приносим Вам свои извинение за временные неудобства, просим руководствоваться при движении и объезде временными дорожными знаками, которые будут установлены перед началом производства работ, а также заблаговременно подготовиться к изменению движения общественного транспорта в указанный период.



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Надеемся на Ваше понимание.



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Дополнительно информируем, что по очередности будут отремонтированы переезды на Скрипникова и на ул. Пушкинской. О сроках выполнения работ будет сообщено дополнительно, следите за новостями!



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