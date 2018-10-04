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С 11 по 14 октября закрывается движение транспортных средств через переезд на ул. Фортечной
05.10.2018 14:42 — Разное | Виртуальный Брест
Как сообщили порталу
Приносим Вам свои извинение за временные неудобства, просим руководствоваться при движении и объезде временными дорожными знаками, которые будут установлены перед началом производства работ, а также заблаговременно подготовиться к изменению движения общественного транспорта в указанный период.
Надеемся на Ваше понимание.
Дополнительно информируем, что по очередности будут отремонтированы переезды на Скрипникова и на ул. Пушкинской. О сроках выполнения работ будет сообщено дополнительно, следите за новостями!
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