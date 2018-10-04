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В Гродно пешеход зацепился за буксировочный трос на переходе и упал
05.10.2018 14:42 — Разное | Виртуальный Брест
В Гродно расследуют обстоятельства
Водитель Volkswagen буксировал неисправный Hyundai. Проехав переход, Volkswagen остановился. Пешеходы не заметили трос под ногами. Мужчина упал, затем, поднявшись, попытался идти дальше.
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В Гродно расследуют обстоятельства инцидента, который произошел на пешеходном переходе на улице Дубко. Супруги переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора....
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