В Гродно пешеход зацепился за буксировочный трос на переходе и упал

В Гродно расследуют обстоятельства инцидента , который произошел на пешеходном переходе на улице Дубко. Супруги переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Муж зацепился за буксировочный трос и упал — он сломал ногу. Инцидент попал на видео, запись была опубликована сегодня.



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Водитель Volkswagen буксировал неисправный Hyundai. Проехав переход, Volkswagen остановился. Пешеходы не заметили трос под ногами. Мужчина упал, затем, поднявшись, попытался идти дальше.

В ГАИ Гродно продолжают проверку по данному факту.