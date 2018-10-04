С 9 сентября по 9 декабря 2018 г. УК "Брестский областной краеведческий музей" приглашает на выставку "Соломенное золото Беларуси".



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На выставке представлены предметы быта белорусов нач. ХХ в., а также творческие работы профессиональных мастеров и работы учащихся Центра дополнительно образования детей и молодёжи г. Бреста, выполненные из соломки в различных техниках.