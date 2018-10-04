28 сентября 2018 года в Ляховичском районе прошли командно–штабные учения с руководящим составом Ляховичского районного исполнительного комитета.



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Целью данного учения было:



- определение степени готовности руководящего состава Ляховичского районного исполнительного комитета, органов управления Ляховичского районного звена Брестской территориальной подсистемы Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны к выполнению возложенных на них задач и обязанностей.

- совершенствование теоретических и практических навыков обучаемых в подготовке предложений для принятия решений на организацию защиты населения и территории района при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.

- отработка вопросов взаимодействия между органами управления различных организаций, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- проверка полноты и качества отработки основных +документов по организации функционирования ГСЧС и ГО.



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В проведении мероприятия приняли участие: председатель Ляховичского райисполкома Каминский Александр Викторович, комиссия по чрезвычайным ситуациям при Ляховичском райисполкоме, Ляховичский РОЧС, КУМПП ЖКХ «Ляховичское ЖКХ», Ляховичский РЭС, организации входящие в состав сети наблюдения и лабораторного контроля. Сотрудниками Ляховичского РЭС выполнялись работы по восстановлению ВЛ-10кВ (обрыв провода в результате сильного ветра) и электроснабжению котельной от дизель - генератора.



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В ходе учений отрабатывались следующие вопросы:



1. Оповещение и сбор участников командно-штабного учения.

2. Выполнение основных мероприятий плана защиты населения и территории Ляховичского района от чрезвычайных ситуаций природного характера в режиме повышенной готовности функционирования ГСЧС.

3. Практическая отработка действий сил и средств Ляховичского районного звена Брестской территориальной подсистемы ГСЧС при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

4. Организация и ведение радиационной разведки сетью наблюдения и лабораторного контроля Ляховичского района.

По результатам командно-штабного учения Ляховичское районное звено Брестской территориальной подсистемы Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны к выполнению возложенных на него задач и обязанностей готово.