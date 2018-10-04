 В Ляховичском районе прошли командно–штабные учения

- определение степени готовности руководящего состава Ляховичского районного исполнительного комитета, органов управления Ляховичского районного звена Брестской территориальной подсистемы Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны к выполнению возложенных на них задач и обязанностей.
- совершенствование теоретических и практических навыков обучаемых в подготовке предложений для принятия решений на организацию защиты населения и территории района при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
- отработка вопросов взаимодействия между органами управления различных организаций, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
- проверка полноты и качества отработки основных +документов по организации функционирования ГСЧС и ГО.
В проведении мероприятия приняли участие: председатель Ляховичского райисполкома Каминский Александр Викторович, комиссия по чрезвычайным ситуациям при Ляховичском райисполкоме, Ляховичский РОЧС, КУМПП ЖКХ «Ляховичское ЖКХ», Ляховичский РЭС, организации входящие в состав сети наблюдения и лабораторного контроля. Сотрудниками Ляховичского РЭС выполнялись работы по восстановлению ВЛ-10кВ (обрыв провода в результате сильного ветра) и электроснабжению котельной от дизель - генератора.
1. Оповещение и сбор участников командно-штабного учения.
2. Выполнение основных мероприятий плана защиты населения и территории Ляховичского района от чрезвычайных ситуаций природного характера в режиме повышенной готовности функционирования ГСЧС.
3. Практическая отработка действий сил и средств Ляховичского районного звена Брестской территориальной подсистемы ГСЧС при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.
4. Организация и ведение радиационной разведки сетью наблюдения и лабораторного контроля Ляховичского района.
По результатам командно-штабного учения Ляховичское районное звено Брестской территориальной подсистемы Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны к выполнению возложенных на него задач и обязанностей готово.