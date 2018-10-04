О показателях работы таможни за 9 месяцев 2018 г.

Подведены первые (предварительные) итоги работы Брестской таможни за 9 месяцев 2018 года.



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Количество партий товаров, оформленных Брестской таможней в процедуре экспорта, за 9 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 15% (или 6636 деклараций).



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Произошло также увеличение потока транспортных средств, следующих через границу ЕАЭС: легковых автомобилей на 4%, автобусов на 10%, грузовых автомобилей на 2,5%, грузовых вагонов на 11%.



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Таможней принимаются меры по снижению времени выпуска товаров и сокращению времени нахождения транспортных средств в пунктах пропуска. Так 53% вывозимых товаров выпускается в течение 5 минут, 80% транзитных товаров – в срок до 10 минут.