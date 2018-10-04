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О показателях работы таможни за 9 месяцев 2018 г.
05.10.2018 14:42 — Разное | Виртуальный Брест
Подведены первые (предварительные) итоги работы Брестской таможни за 9 месяцев 2018 года.
Количество партий товаров, оформленных Брестской таможней в процедуре экспорта, за 9 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 15% (или 6636 деклараций).
Произошло также увеличение потока транспортных средств, следующих через границу ЕАЭС: легковых автомобилей на 4%, автобусов на 10%, грузовых автомобилей на 2,5%, грузовых вагонов на 11%.
Таможней принимаются меры по снижению времени выпуска товаров и сокращению времени нахождения транспортных средств в пунктах пропуска. Так 53% вывозимых товаров выпускается в течение 5 минут, 80% транзитных товаров – в срок до 10 минут.
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Подведены первые (предварительные) итоги работы Брестской таможни за 9 месяцев 2018 года. Количество партий товаров, оформленных Брестской таможней в процедуре...
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