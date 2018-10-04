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Пресечен незаконный ввоз лабораторного оборудования
05.10.2018 14:42 — Разное | Виртуальный Брест
Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза партии дорогостоящего лабораторного оборудования.
Через пункт пропуска «Козловичи» на въезд в Беларусь следовал грузовой автомобиль VOLVO, который перемещал через таможенную границу строительное оборудование для производства блоков и плит.
При досмотре грузового отсека автопоезда обнаружено свыше 150 незадекларированных единиц принадлежностей к лабораторному оборудованию. Сведения о данном товаре, стоимость которого по предварительной оценке составила свыше 30 тыс. белорусских рублей, отсутствовали в предоставленных к оформлению товаросопроводительных документах.
Таким образом субъект хозяйствования намеревался сэкономить на уплате таможенных платежей свыше 7,5 тыс. белорусских рублей.
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Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза партии дорогостоящего лабораторного оборудования. ...
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