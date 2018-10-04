Пресечен незаконный ввоз лабораторного оборудования

Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза партии дорогостоящего лабораторного оборудования.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59437.php

Читать полностью в источнике с фото:





Через пункт пропуска «Козловичи» на въезд в Беларусь следовал грузовой автомобиль VOLVO, который перемещал через таможенную границу строительное оборудование для производства блоков и плит.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59437.php

Читать полностью в источнике с фото:





При досмотре грузового отсека автопоезда обнаружено свыше 150 незадекларированных единиц принадлежностей к лабораторному оборудованию. Сведения о данном товаре, стоимость которого по предварительной оценке составила свыше 30 тыс. белорусских рублей, отсутствовали в предоставленных к оформлению товаросопроводительных документах.

Таким образом субъект хозяйствования намеревался сэкономить на уплате таможенных платежей свыше 7,5 тыс. белорусских рублей.