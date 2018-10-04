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В Барановичском районе спасатели достали из колодца жеребенка
05.10.2018 14:42 — Разное | Виртуальный Брест
В Барановичском районе спасатели достали из колодца жеребенка, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении
Случай произошел около 18 часов 4 октября в деревне Тюконтовичи. На частном подворье жеребенок провалился в колодец, накрытый листами шифера. Прибывшие на место вызова сотрудники
Спасатели обвязали животное пожарными рукавами и при помощи погрузчика местного сельхозпредприятия достали из колодца. Жеребенок не пострадал.
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В Барановичском районе спасатели достали из колодца жеребенка, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. Случай произошел около 18 часов 4 октября в...
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