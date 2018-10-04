На Будакошелевщине поздравляют заслуженных учителей

В нашем районе проживают четыре педагога удостоенных звания «Заслуженный учитель БССР», трое из них Тамара Юркова, Мария Киселева и Петр Трофимович уже приняли теплые слова и подарки от начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома Елены Парфененко и председателя райкома профсоюза работников образования и науки Нины Ананич. Но чествование на этом не заканчиваются: с Днем учителя поздравят еще одного заслуженного учителя БССР Ольгу Авраменко, участников Великой Отечественной войны, педагогов Евгения Далецкого и Сергея Халецкого.





















