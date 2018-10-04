Единый день диспансеризации пройдет в районе 13 октября





13 октября 2018 года (в субботу) в районе будет проводиться Единый день диспансеризации.

В районной поликлинике будут работать все специалисты, запланировано проведение лабораторных исследований.

Приглашаются лица, не проходившие медицинский осмотр в 2017-2018 годах.

Будет организована работа комиссий: водительская, по трудоустройству, а также проводиться вакцинация против гриппа и др.

Время работы: с 8.00 до 15.00.

Телефон для справок: 24-3-48.

Уделите время своему здоровью!

Администрация УЗ «Кировская ЦРБ».