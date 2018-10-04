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Единый день диспансеризации пройдет в районе 13 октября

05.10.2018 — Разное | Кировец  
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Единый день диспансеризации пройдет в районе 13 октября

13 октября 2018 года (в субботу) в районе будет проводиться Единый день диспансеризации.
В районной поликлинике будут работать все специалисты, запланировано проведение лабораторных исследований.
Приглашаются лица, не проходившие медицинский осмотр в 2017-2018 годах.
Будет организована работа комиссий: водительская, по трудоустройству, а также проводиться вакцинация против гриппа и др.
Время работы: с 8.00 до 15.00.
Телефон для справок: 24-3-48.
Уделите время своему здоровью!
Администрация УЗ «Кировская ЦРБ».

 
 
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13 октября 2018 года (в субботу) в районе будет проводиться Единый день диспансеризации. В районной поликлинике будут работать все специалисты, запланировано...
 
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