«Прямые телефонные линии»





6 октября 2018 года с 9.00 до 12.00 в Могилевском обл­исполкоме проводит «прямую телефонную линию» заместитель председателя Могилевского облисполкома Виктор Владимирович Некрашевич.

Курируемые направления: экономика, ценообразование, инвестиционная деятельность, статистика и анализ, ценные бумаги, предпринимательство, труд и заработная плата, занятость, торговля, оказание услуг населению, страховая деятельность, таможенное дело, государственные знаки, драгоценные металлы развитие промышленности, топливно-энергетический комплекс области и его эффективность, качество и конкурентоспособность продукции промышленности, научная, научно-техническая и инновационная деятельность, интеллектуальная собственность, стандартизация.

Телефон: (8-0222) 50-18-69.

6 октября 2018 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями района проведет заместитель председателя райисполкома Татьяна Ивановна Белявская.

Телефон: 79-1-62.