Послушайте, как Змитер Вайтюшкевич спел Маяковского на белорусском

В рамках сольного концерта в Минске 2 ноября Змитер Вайтюшкевич представит новый альбом «Люблю» на стихи Владимира Маяковского. Сегодня состоялась премьера песни «Паслухайце» из этого альбома. Послушайте ее скорее!



Фото: Алекс Жерносек

Змитер рассказывает:

— Когда вышел мой первый альбом на стихи Маяковского в 2005 году, Бородулин меня спросил, почему я не использовал нигде белорусские переводы. А я просто как-то даже не думал, что они есть! И вот на этот раз вспомнил, сделал — очень такой проникновенный текст, который захотелось дополнить соответствующей музыкой.

Перевод «Паслухайце» был сделан Рыгором Бородулиным и издан в одноименном сборнике. Помимо этой композиции, в альбоме «Люблю» будет еще одна песня на белорусском — «Размова з фінінспектарам аб паэзіі» в переводе Виталия Рыжкова.

Концертная презентация диска состоится в зале Ок16. В этот раз на сцену Вайцюшкевич выйдет с Apple Tea, Александром Шуваловым и другими участниками проекта. В первой части прозвучит новый альбом, во второй — лучшие песни с прошлых дисков Войтюшкевича.

Когда: 2 ноября, 19.00. Где: Ок16 . Сколько: от 24 до 33 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

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