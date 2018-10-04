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«Предстоит обеспечить сбалансированное развитие страны». Кочанова представила депутатам парламента премьер-министра

05.10.2018 13:48 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Палата представителей согласовала Сергея Румаса на посту премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его кандидатуру на утверждение депутатам представила глава Администрации Президента Наталья Кочанова.

«Предстоит обеспечить сбалансированное развитие страны». Кочанова представила депутатам парламента премьер-министра

Предварительно этот вопрос рассмотрели все постоянные комиссии парламента. По результатам заседаний, все они одобрили Румаса в качестве руководителя правительства и отметили его «высокий профессионализм и результативную работу» на руководящих должностях.

«Предстоит обеспечить сбалансированное развитие страны». Кочанова представила депутатам парламента премьер-министра

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:
В соответствии с требованиями Конституции и по поручению Президента Республики Беларусь, для согласования назначения на должность премьер-министра Республики Беларусь представляется кандидатура Сергея Николаевича Румаса. Новому премьер-министру и всему правительству предстоит обеспечить сбалансированное развитие страны и регионов, обеспечить рост благосостояния наших граждан.

Уважаемые депутаты Палаты представителей, принимая решение по кандидатуре премьер-министра Республики Беларусь, прошу проявить государственный подход и поддержать принятое главой государства решение.

«Предстоит обеспечить сбалансированное развитие страны». Кочанова представила депутатам парламента премьер-министра

«Предстоит обеспечить сбалансированное развитие страны». Кочанова представила депутатам парламента премьер-министра

Румас – в правительстве человек не новый. Ранее он занимал должность заместителя премьер-министра. Имеет ученую степень кандидата экономических наук. В последнее время возглавлял Банк развития. Активно занимался вопросами экспорта, развития предпринимательства и привлечения иностранных инвестиций.

«Предстоит обеспечить сбалансированное развитие страны». Кочанова представила депутатам парламента премьер-министра

 
 
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Новости Беларуси. Палата представителей согласовала Сергея Румаса на посту премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его кандидатуру на...
 
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