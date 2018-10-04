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Осень золотится: на выходных потеплеет и появится солнце

05.10.2018 13:45 — Разное | UDF  
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Фото: Александр Васюкович, TUT.BY
В предстоящие выходные дни погодные условия на территории Беларуси будет определять теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы. Ожидается по-сентябрьски теплая погода. Кратковременные дожди возможны лишь в воскресенье днем в северо-западных районах страны, сообщает Белгидромет.

В субботу, 6 октября, преимущественно без осадков, лишь ночью по северу страны пройдут небольшие дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит +4…10°С, в дневные часы воздух прогреется до +14…20°С.

В воскресенье ночью без осадков, днем под влиянием малоактивного фронтального раздела в отдельных районах, в основном по северо-западной половине республики, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная составит ночью +4…10°С, максимальная температура днем +14…20°С, по югу страны воздух прогреется до +22°С.

В понедельник, 8 октября, ночью и утром атмосферный фронт вызовет местами кратковременные дожди, минимальная температура воздуха по республике составит +3 …10°С. Днем с ростом атмосферного давления погода улучшится, будет преимущественно без осадков, но станет прохладнее, максимальная температура днем будет находиться в пределах от +8°С по северу до +17°С по юго-востоку страны.

В дальнейшем ожидается теплая для этого времени и в основном без осадков погода.

 
 
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В предстоящие выходные дни погодные условия на территории Беларуси будет определять теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы.
 
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