Осень золотится: на выходных потеплеет и появится солнце



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В субботу, 6 октября, преимущественно без осадков, лишь ночью по северу страны пройдут небольшие дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит +4…10°С, в дневные часы воздух прогреется до +14…20°С.В воскресенье ночью без осадков, днем под влиянием малоактивного фронтального раздела в отдельных районах, в основном по северо-западной половине республики, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная составит ночью +4…10°С, максимальная температура днем +14…20°С, по югу страны воздух прогреется до +22°С.В понедельник, 8 октября, ночью и утром атмосферный фронт вызовет местами кратковременные дожди, минимальная температура воздуха по республике составит +3 …10°С. Днем с ростом атмосферного давления погода улучшится, будет преимущественно без осадков, но станет прохладнее, максимальная температура днем будет находиться в пределах от +8°С по северу до +17°С по юго-востоку страны.В дальнейшем ожидается теплая для этого времени и в основном без осадков погода.