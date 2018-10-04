В министерстве иностранных дел Беларуси назвали "очередным искусственным набором штампов" новую резолюцию Европарламента по Беларуси.

"Нынешняя резолюция – это очередной искусственный набор штампов, которые не учитывают ни объективной реальности, ни опыта принятия аналогичных опусов в прошлом. Единственный ее реальный результат – очевидная девальвация серьезности и качества принимаемых данной структурой решений", - заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз в пятницу.

"Понимаем имеющийся у уходящих евродепутатов соблазн "поиграть" на белорусской теме. Понимаем, но не разделяем. Пользы от этого — ноль", - добавил он.

Представитель МИД Беларуси рекомендовал евродепутатам "сменить затертую пластинку, так как в диалоге Беларуси с евроинститутами уже давно присутствуют новые мелодии".

Как сообщалось, резолюция, принятая на пленарной сессии Европарламента в четверг в Страсбурге, "настоятельно призывает власти положить конец всем судебным преследованиям, запугиваниям и угрозам в отношении журналистов и независимых средств массовой информации и разрешить всем новостным порталам действовать свободно".

В резолюции также осуждаются поправки к закону о средствах массовой информации, "которые используются для ужесточения контроля над интернетом". В документе выражается "серьезная обеспокоенность ухудшением климата для независимых и оппозиционных веб-сайтов, средств массовой информации и журналистов в Беларуси".

Евродепутаты также выразили сожаление по поводу того, что Беларусь "продолжает настаивать на репрессивной и недемократической политике в отношении журналистов, адвокатов, политических активистов, правозащитников, субъектов гражданского общества, профсоюзных активистов и других лиц, которые рассматриваются как угроза политическому истеблишменту".

В документе содержится призыв к белорусским властям "укрепить уважение к демократическим принципам, верховенству закона, правам человека и основным свободам, включая уважение правдивой и объективной журналистики, в соответствии с Всеобщей декларацией прав человека и международными и региональными документами по правам человека, ратифицированными Беларусью".