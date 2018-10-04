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Великая балерина Илзе Лиепа расскажет свои истории в Минске

05.10.2018 14:37 — Разное | Интерфакс  
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6 октября, на сцене Большого театра Беларуси, олицетворение аристократизма, о котором теперь можно прочесть, пожалуй, лишь в произведениях классической литературы, таланта и красоты – народная артистка России Илзе Лиепа расскажет свои истории.

Династия Лиепа является синонимом понятию "русский балет". Однако, Илзе не только блистательная балерина, актриса театра, кино, но и теле-, радиоведущая… Многогранная и завораживающая.

О том, как воплотился в жизнь проект "Русский балет. Истории Илзе Лиепа" мы побеседовали с официальным представителем фонда имени Мариса Лиепы в Республике Беларусь Ксенией Барановской.

Великая балерина Илзе Лиепа расскажет свои истории в Минске

-Ксения, расскажите, пожалуйста, как все начиналось?

- Проект зародился где-то около трех лет назад. Мы осуществляли презентацию книги Илзе Лиепа "Театральные сказки". Это была первая презентация книги и прошла она в Минске, а уже потом – в России.  Илзе пишет просто чудесные сказки и невероятно интересно их повествует. Интерес гостей был невероятно высок. Имя Илзе Лиепа известно большинству как великая балерина, но тот, кто следит за ее творческим путем понимает, что она прекрасная актриса и удивительный рассказчик. Вот в обсуждении и родилась идея воплотить все ее таланты в единый проект, создать что-то такое масштабное, для большой сцены и широкого круга зрителя. Обратите внимание: на нашей афише есть пометка "6+",  а это значит, что каждая мама сможет помочь своему ребенку заронить зернышко любви к прекрасному, и это -  бесценно. Безусловно, в создании принимали участие множество людей и профессионалов с большой буквы.  Проект "Русский балет. Истории Илзе Лиепа" проходит с успехом в России. Нам очень хотелось представить его белорусскому зрителю. С мая нынешнего года началась подготовка и организация мероприятия в Минске. Осуществить такой проект в одиночку невозможно, очень важно присутствие единомышленников и партнеров, которые ценят высокое искусство, его значимость в преображении этого мира. Мы благодарны Большому театру Беларуси за сотрудничество и крайне признательны нашему генеральному партнеру – ЗАО "БСБ Банк" за неоценимую поддержку, благодаря которой белорусский зритель получит возможность увидеть этот проект.

"Русский балет. Истории Илзе Лиепа" - проект уникален, так как в нем задействованы несколько видов искусства: танцевальный, музыкальный, разговорный и драматический. Будет здесь и юмор. Илзе умеет быть очень забавной и не боится этого, она это делает настолько элегантно, просто невероятно… Аристократизм, элегантность – это то, что передается из поколения в поколение, от родителей к детям при рождении, и присуще всей семье Лиепа. Кроме всего, это глубоко верующие люди, для которых первостепенно нравственное начало, душевная чистота, и это говорит о многом.

- В программе примут участие ведущие артисты театров Москвы и Санкт-Петербурга. Кто это, если не секрет?

- К нам приезжает Игорь Колб – заслуженный артист России, премьер Мариинского театра. Игорь – белорус. Среди балетных критиков есть мнение, что "он – мальчик без костей", настолько пластичный…Также зрители увидят на сцене "живую харизму" – Михаила Мартынюка, заслуженного артиста России, премьера театра "Кремлевский балет", солистку Михайловского театра Санкт-Петербурга Оксану Бондареву, ведущих солистов театра "Кремлевский балет"  Екатерину Первушину и Егора Мотузова, солистку Большого театра России Марию Мишину.

- Какие произведения включены в программу?

-Это будут па-де-де из подлинных "жемчужин" мировой классики. Илзе Лиепа будет главным действующим лицом вечера. Свой выход на сцену балерина откроет номером "Русская" – музыка П. Чайковского, хореография Касьяна Голейзовского, будет также премьерный номер, но это – интрига (улыбается). Мы верим в то, что наш зритель не останется равнодушным...

Великая балерина Илзе Лиепа расскажет свои истории в Минске

Нам удалось связаться с Илзе Лиепа по телефону и узнать, о чем она расскажет на сцене Большого театра в Минске.

- В своих историях я рассказываю о знаковых личностях русского балета, переплетениях их судеб, об их влиянии на историю культуры. Знаю белорусского зрителя, как требовательного, хорошо разбирающегося в театральном искусстве, еще Ваша публика умеет благодарить артистов настоящими аплодисментами, это всегда чувствуется. Я лично и вся наша команда осуществим все от нас зависящее, чтобы зритель получил приятное потрясение. Я всегда с удовольствием бываю в Минске, очень люблю этот город за добрых людей, чистоту и бесшумность. Видимо это взаимно... Здесь ощущается такая природная любовь к нашей семье: когда мы приезжаем, то здесь всегда светит солнышко.

"Русский балет. Истории Илзе Лиепа" – это, когда красота внешняя глубоко сопряжена с красотой внутренней, когда можно молчать, но так много рассказывать, и это будет услышано… Совсем скоро зритель сможет прикоснуться к этому великому искусству, которое преображает наш мир.

Фото: Илзе Лиепа и Ксения Барановская

 
Теги: Минск
 
 
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6 октября, на сцене Большого театра Беларуси, олицетворение аристократизма, о котором теперь можно прочесть, пожалуй, лишь в произведениях классической литературы,...
 
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