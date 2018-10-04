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Fitch подтвердило рейтинг Белгосстраха на уровне "B" со стабильным прогнозом

05.10.2018 14:22 — Разное | Интерфакс  
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Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия "Белгосстрах" на уровне "B" со стабильным прогнозом, сообщили в агентстве.

"Рейтинг и прогноз по рейтингу отражают долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Беларуси в национальной валюте "В", который имеет "Стабильный" прогноз, а также тот факт, что страховая компания находится в 100-процентной собственности государства", - говорится в распространенном Fitch сообщении.

Кроме того, рейтинг учитывает наличие гарантий по обязательному страхованию, лидирующую рыночную позицию компании в ряде сегментов в Беларуси, устойчивую прибыльность, адекватную капитализацию, а также слабое качество инвестиционного портфеля компании, добавили там.

Среди факторов, которые могут повлиять на рейтинги компании в будущем, в Fitch отметили изменение долгосрочного РДЭ Беларуси в национальной валюте. "Существенное изменение взаимоотношений Белгосстраха с государством также, вероятно, окажет прямое воздействие на рейтинги страховщика", - полагают эксперты агентства.

Белгосстрах – универсальная страховая организация. Имеет 8 филиалов и 118 представительств по всей республике. На 1 сентября 2018 года его доля на рынке страховых услуг страны по страховым взносам составила 47%.

 
 
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Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия "Белгосстрах" на уровне "B" со стабильным...
 
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