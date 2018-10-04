Власти Беларуси выбирают между банкротством аграриев и дефолтом регионов

banki24.by 2 октября глава государства подписал многострадальный указ № 399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций». Правительство страны и другие заинтересованные лица готовили этот документ не один месяц, пишет





В перечень инструментов и механизмов оздоровления бывших колхозов и совхозов вошли все описанные в летних статьях нашего портала. Это и исключение процедуры банкротства как таковой, и наделение председателей исполкомов полномочиями по управлению финансами сельхозников, и сохранение трудовых отношений с коллективами предприятий.





Также для аграриев предусматриваются многочисленные отсрочки и рассрочки долга перед кредиторами, списание долга с конвертацией в акции, снижение ставок по кредитам до смехотворных 1,5% годовых. По решению президента отличившиеся руководители могут получить в собственность до четверти акций или 25%-ю долю в уставном фонде сельхозорганизаций.





По сути, главные проблемы неплатежеспособных сельхозников предлагается переложить на плечи их кредиторов и бюджета. От самих предприятий требуют мизер — не увольнять работников и составить бизнес-планы, по которым они в некой перспективе выйдут на прибыль.





Естественно, такие бизнес-планы будут немедленно разработаны и утверждены на чиновничьих комиссиях. Живые примеры успешной защиты планов — предприятия деревообработки и цементные заводы. Что с этого обычным белорусам?





Вроде бы с аграриями собираются провернуть все то же, что раньше делали с предприятиями промышленности. Отвечаем: существенное отличие есть. Республиканский бюджет больше не может брать на себя обязательства банкротов в госсекторе.





Минфин Беларуси с огромным скрипом погашает четверть госдолга, а 75% рефинансирует. Иначе на обслуживание обязательств уходило бы 40% расходов бюджета!





По упомянутой причине правительство хочет спуститься на уровень ниже и сбросить гигантские «мусорные» долги сельхозников на местные бюджеты. Исполкомы получат право выпускать облигации на сумму долга горе-предприятий. Потом этот долг перейдет либо к местным властям, либо к Агентству по управлению активами.





Вот только областные бюджеты уже сейчас находятся на грани устойчивости. Пять областей из шести перешли красную черту по долгу, прописанную в Бюджетном кодексе. Нужно или редактировать кодекс, или максимально нагружать долгами районы.





Если власти пойдут по пути усиления давления на регионы, то могут случиться крайне неприятные вещи. Именно районные бюджеты (не республиканский!) являются основными источниками финансирования социальной сферы — зарплат бюджетников, образования, здравоохранения, соцуслуг.









Районные бюджеты также покрывают убытки коммунальных предприятий от оказания услуг населению по нерыночным ценам. Большинство местных бюджетов глубоко дотационны. Поэтому полезные работы и услуги оказываются белорусам в том числе за счет вливаний из центра.





А теперь представьте, что на эти бюджеты ляжет тяжесть обслуживания долгов полумертвых колхозов. Часть расходов на социалку со временем будет просто вытеснена тратами на поддержание жизни в колхозно-совхозном хозяйстве.





Альтернатива вытеснению социальных расходов — переход местных бюджетов в коматозное состояние. Страна начнет цедить дотации по капельнице, чтобы как можно дольше отодвинуть дефолты на местах.





Вероятные кандидаты на «веселую» жизнь в принципе известны. Вопрос лишь в том, готовы ли власти взяться за лопаты и копать для себя последнюю яму?