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Журналист: Нет пока никакого подтверждения, что Сенцов прекратил голодовку
Сейчас нет никакого подтверждения, что политзаключенный Кремля, незаконно осужденный украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку в российской колонии.
Как передает
«Подтверждение того, что Сенцов прекратил голодовку, нет. Начальник колонии в Лабытнанги ничего об этом не знает, адвокат Динзе сейчас у Сенцова», - отметил он.
Вместе с тем, в офисе уполномоченного украинского парламента по правам человека Людмилы Денисовой сообщили, что проверяют информацию о прекращении голодовки Сенцовым.
Такую информацию в интервью журналистам «Укринформа» предоставили в пресс-службе омбудсмена. «В настоящий момент мы уточняем информацию, распространенную российскими СМИ, о прекращении голодовки Сенцовым», - отметили в пресс-службе.
Напомним, что российские СМИ со ссылкой на слова заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ сообщили, что Олег Сенцов прекратил голодовку.
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Сейчас нет никакого подтверждения, что политзаключенный Кремля, незаконно осужденный украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку в российской колонии.
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