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Журналист: Нет пока никакого подтверждения, что Сенцов прекратил голодовку

05.10.2018 15:01 — Разное | Партизан  
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Сейчас нет никакого подтверждения, что политзаключенный Кремля, незаконно осужденный украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку в российской колонии.

Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook сообщил корреспондент издания «Новая газета» Андрей Наумов.



 «Подтверждение того, что Сенцов прекратил голодовку, нет. Начальник колонии в Лабытнанги ничего об этом не знает, адвокат Динзе сейчас у Сенцова», - отметил он.

Вместе с тем, в офисе уполномоченного украинского парламента по правам человека Людмилы Денисовой сообщили, что проверяют информацию о прекращении голодовки Сенцовым. 

Такую информацию в интервью журналистам «Укринформа» предоставили в пресс-службе омбудсмена. «В настоящий момент мы уточняем информацию, распространенную российскими СМИ, о прекращении голодовки Сенцовым», - отметили в пресс-службе.

Напомним, что российские СМИ со ссылкой на слова заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ сообщили, что Олег Сенцов прекратил голодовку. 

 
 
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Сейчас нет никакого подтверждения, что политзаключенный Кремля, незаконно осужденный украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку в российской колонии.
 
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