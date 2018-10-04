Журналист: Нет пока никакого подтверждения, что Сенцов прекратил голодовку

replyua.net , об этом на своей странице в Facebook сообщил корреспондент издания «Новая газета» Андрей Наумов. Как передает, об этом на своей странице в Facebook сообщил корреспондент издания «Новая газета» Андрей Наумов.













«Подтверждение того, что Сенцов прекратил голодовку, нет. Начальник колонии в Лабытнанги ничего об этом не знает, адвокат Динзе сейчас у Сенцова», - отметил он.





Вместе с тем, в офисе уполномоченного украинского парламента по правам человека Людмилы Денисовой сообщили, что проверяют информацию о прекращении голодовки Сенцовым.





Такую информацию в интервью журналистам «Укринформа» предоставили в пресс-службе омбудсмена. «В настоящий момент мы уточняем информацию, распространенную российскими СМИ, о прекращении голодовки Сенцовым», - отметили в пресс-службе.





Напомним, что российские СМИ со ссылкой на слова заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ сообщили, что Олег Сенцов прекратил голодовку.