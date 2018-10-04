УЕФА: Форвард БАТЭ Максим Скавыш не забивал гол в ворота ПАОК

Форвард БАТЭ Максим Скавыш не забивал гол в ворота ПАОК. В итоговом протоколе на сайте УЕФА указано, что на самом деле это был автогол защитника гостей Хосе Анхеля Креспо. Таким образом во вчерашнем поединке группового раунда Лиги Европы борисовчане голов не забивали. БАТЭ проиграл со счетом 1:4. В другом матче группы "L" "Челси" победил "Види" — 1:0.

"Челси" — лидер группы, у него 6 очков, ПАОК и БАТЭ имеют по 3 очка, у "Виде" очков нет.

25 октября БАТЭ сыграет в гостях с "Челси".

