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Доллар ушел на выходные на максимуме за 23 дня

05.10.2018 14:57 — Разное | Партизан  
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Белорусский рубль завершил последние торги текущей недели укреплением к валютной корзине всего на 0,04%, но по итогам всей недели значение корзины валют всё же выросло на 1,12%. Вчера цена трёхвалютной корзины была максимальной почти за 7 месяцев.

Курс доллара поднялся на 0,0048 рубля до 2,1556 BYN/USD. Вот уже десять торгов подряд доллар только растёт. За это время он стал дороже на 0,0768 рубля и оказался на максимуме за последние 23 дня.

Курс евро вырос на 0,0083 рубля до 2,4791 BYN/EUR. Это максимальное значение за 2,5 недели.

Курс российского рубля упал на 0,0116 рубля до 3,2386 BYN/100 RUB. Российский рубль дешевеет уже второй раз подряд, потеряв чуть более двух копеек.

Итоги недели на валютном рынке Беларуси 1—5 октября 2018

Белорусский рубль девальвировался сразу ко всем основным валютам:

курс доллара подскочил на 2,06%;
курс евро вырос на 1,04%;
курс российского рубля поднялся на 0,62%;

валютная корзина потяжелела на 1,12%.

Россия

Третий день подряд российский рубль дешевеет к доллару и евро. Так, на торгах Московской биржи к 11:30:

средневзвешенный курс доллара вырос на 42 копейки до 66,62 USD/RUB;
средневзвешенный курс евро прибавил на 53 копейки до 76,58 EUR/RUB.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль завершил последние торги текущей недели укреплением к валютной корзине всего на 0,04%, но по итогам всей недели значение корзины валют всё же...
 
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