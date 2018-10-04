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"Он не готов спорить с Лукашенко" Стало известно, кто из депутатов голосовал против Румаса
5 октября в Палате представителей 105 из 106 депутатов поддержали в тайном голосовании кандидатуру Сергея Румаса на пост премьер-министра. Против проголосовал только один депутат.
Выяснилось, что это была Анна Канопацкая. Она пояснила «
«Я понимаю, что премьер нужен. Может быть, Румас и не самый худший вариант, но надо как-то ответственнее подходить к выбору кандидатуры и не нарушать Конституцию.
Я голосовала против, так как, во-первых, был нарушен порядок внесения кандидатуры премьера. Во-вторых, Румас говорит правильно, но действия показывают, что ничего не изменится. Радикальных действий с его стороны не будет. Он не готов спорить с Лукашенко, — сообщила Анна Канопацкая. — Ну и слова, как обычно, разойдутся с делами.
Румас говорит, что бюджет будет направлен на социальные вопросы, а не на поддержку убыточных предприятий — и тут же соглашается с указом № 399 о государственной поддержке сельхозпредприятий. А слово «либерализация» в его выступлении вообще не прозвучало».
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5 октября в Палате представителей 105 из 106 депутатов поддержали в тайном голосовании кандидатуру Сергея Румаса на пост премьер-министра. Против проголосовал только...
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