"Он не готов спорить с Лукашенко" Стало известно, кто из депутатов голосовал против Румаса

Нашей Ниве » свою позицию. Выяснилось, что это была Анна Канопацкая. Она пояснила «» свою позицию.













«Я понимаю, что премьер нужен. Может быть, Румас и не самый худший вариант, но надо как-то ответственнее подходить к выбору кандидатуры и не нарушать Конституцию.





Я голосовала против, так как, во-первых, был нарушен порядок внесения кандидатуры премьера. Во-вторых, Румас говорит правильно, но действия показывают, что ничего не изменится. Радикальных действий с его стороны не будет. Он не готов спорить с Лукашенко, — сообщила Анна Канопацкая. — Ну и слова, как обычно, разойдутся с делами.





Румас говорит, что бюджет будет направлен на социальные вопросы, а не на поддержку убыточных предприятий — и тут же соглашается с указом № 399 о государственной поддержке сельхозпредприятий. А слово «либерализация» в его выступлении вообще не прозвучало».



