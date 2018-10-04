И снова мимо: инициативы Шуневича терпят фиаско

Например, буквально на днях А.Лукашенко распорядился срочно отменить запрет на ночную продажу алкоголя, инициатором которого стало Министерство внутренних дел Беларуси. И хоть публично Лукашенко не называл его фамилию, но и без того понятно, в чей адрес была направлена критика.





Несколько месяцев назад краснеть за Игоря Шуневича пришлось министру иностранных дел Владимиру Макею. На сайте МВД появился текст «Мы – за подлинное, они не пройдут», осуждающий действия посольства Великобритании, которое 17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, вывесило ЛГБТ-флаг.





«Любой государственный или политический деятель, любая структура, делая те или иные заявления, должна думать обо всех последствиях более широкого масштаба, -- дипломатично прокомментировал тогда необдуманный поступок Шуневича Владимир Макей.





Правда, после этого случая Игорь Шуневич снискал, можно сказать, мировую славу – его портрет исправно появляется на всех гей-парадах не только Европы, но и Америки. Такая всемирная слава не снилась ни одному из бывших министров внутренних дел Беларуси. Правда. Вряд ли кто-то завидует.





Сейчас, судя по накалу страстей, завернут еще одну инициативу МВД – закон о противодействии домашнему насилию. Разработка этого законопроекта велась не один год, представители МВД активно обсуждали нормы будущего закона даже с международными экспертами. Правда, неизвестно, что думает об этом законе сам министр внутренних дел. Публично он на эту тему не высказывался, делегировал право своим заместителям.





Как известно, в некоторых вопросах Шуневич большой консерватор. Чего только стоят его заявления по поводу убийства двух девушек из Бобруйска, поехавшим в гости к мужчине, с которым в тот роковой вечер познакомились в кафе. Мол, сами виноваты, виктимное поведение жертвы…





Об отношениях в своей семье Шуневич рассказывал в одном из интервью газете «Советская «Белоруссия». На вопрос, охотно ли супруга министра разделяет традицию встречи Дня победы (Шуневич в этот день надевает форму сотрудника НКВД, а его жена – общевойсковую форму времен Великой Отечественной войны), генерал ответил так: «Она жена офицера. Другие комментарии излишни».





Сработается ли Игорь Шуневич с новым, относительно либеральным правительством под руководством Сергея Румаса? И нужен ли Беларуси сегодня другой министр внутренних дел – более демократичный и современный?





«У нас в стране нет демократии, у нас авторитарный режим, -- высказывает свое мнение «Белорусскому партизану» политик Николай Статкевич. – И все стратегические в стране принимает один человек. А остальных министров можно назвать холуями. Но у каждого холуя – свой стиль. И некоторые даже у образованной публики вызывают симпатию. Кто-то, например, организует красивый прием, позовет гостей и вышиванку наденет, кто-то хорошо разбирается в экономике и банковских делах. Но сути это не меняет. Это просто, повторюсь, стилевые отличия. И если, например, поменять местами министра внутренних дел с министром иностранных дел, они лишь немного изменят имидж ведомства – в соответствии со своим стилем поведения.





Владимир Макей, думаю, на Окрестина все таблички по-белорусски переписал бы, возможно, белорусским орнаментом дубинки украсил бы. А Игорь Шуневич, оказавшись в кресле главы МИДа, может, вспомнил бы, что когда-то учил немецкий язык, но сути это поменяет. Демократии от этого больше не станет…





Самое главное -- все государственные органы и министры должны быть подотчетны народу. А для этого прежде всего необходимы честные выборы! Тогда и министры будут другими. А сейчас они отчитываются лишь перед своим хозяином, а мы наблюдаем лишь отдельные аспекты их деятельности...»





Напомним, что Игорь Шуневич руководит МВД больше 6 лет -- с мая 2012 года. Дольше Шуневича в этой должности продержался лишь генерал Владимир Наумов – 9 лет.







