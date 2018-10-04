Экс-президента Южной Кореи посадили на 15 лет за коррупцию

BBC . Суд в Сеуле также назначил ему штраф в размере 13 миллиардов вон (11,5 миллионов долларов), сообщает













Радио Свобода ", прокуратура требовала для бывшего президента 20 лет колонии, сам он на заседании суда не был. Как передает "", прокуратура требовала для бывшего президента 20 лет колонии, сам он на заседании суда не был.





Политик называет обвинения политически мотивированными.





Ли Мйон Баку 76 лет. Он возглавлял Южную Корею с 2008 по 2013 годы.





Весной 2018 года его обвинили в получении взяток, в том числе от компании Samsung. Ли Мйон Бака также обвинили в уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении властью и нарушения избирательного законодательства.





Ли Мйон Бака (Lee Myung-bak) стал четвертым бывшим лидером Южной Кореи, заключенным в тюрьму.





Сменившую его на должности Пак Кын Хе в апреле приговорили к 24 годам заключения и штрафу, признав ее виновной во взяточничестве и злоупотреблении властью. Апелляционный суд Республики Корея в августе приговорил Пак Кын Хе к 25 годам тюремного заключения.





Почти за год до этого Северная Корея заочно объявила смертный приговор Пак Кын Хе и начальнику южнокорейской разведки Ли Бен Хо.