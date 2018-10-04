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Экс-президента Южной Кореи посадили на 15 лет за коррупцию
Бывший президент Южной Кореи Ли Мйон Бака приговорили к 15 годам тюрьмы по обвинению во взяточничестве, хищении и злоупотреблении властью.
Суд в Сеуле также назначил ему штраф в размере 13 миллиардов вон (11,5 миллионов долларов), сообщает
Как передает "
Политик называет обвинения политически мотивированными.
Ли Мйон Баку 76 лет. Он возглавлял Южную Корею с 2008 по 2013 годы.
Весной 2018 года его обвинили в получении взяток, в том числе от компании Samsung. Ли Мйон Бака также обвинили в уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении властью и нарушения избирательного законодательства.
Ли Мйон Бака (Lee Myung-bak) стал четвертым бывшим лидером Южной Кореи, заключенным в тюрьму.
Сменившую его на должности Пак Кын Хе в апреле приговорили к 24 годам заключения и штрафу, признав ее виновной во взяточничестве и злоупотреблении властью. Апелляционный суд Республики Корея в августе приговорил Пак Кын Хе к 25 годам тюремного заключения.
Почти за год до этого Северная Корея заочно объявила смертный приговор Пак Кын Хе и начальнику южнокорейской разведки Ли Бен Хо.
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Бывший президент Южной Кореи Ли Мйон Бака приговорили к 15 годам тюрьмы по обвинению во взяточничестве, хищении и злоупотреблении властью.
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