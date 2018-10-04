﻿ Экс-президента Южной Кореи посадили на 15 лет за коррупцию. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экс-президента Южной Кореи посадили на 15 лет за коррупцию

05.10.2018 14:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Бывший президент Южной Кореи Ли Мйон Бака приговорили к 15 годам тюрьмы по обвинению во взяточничестве, хищении и злоупотреблении властью.

Суд в Сеуле также назначил ему штраф в размере 13 миллиардов вон (11,5 миллионов долларов), сообщает BBC.



Как передает "Радио Свобода", прокуратура требовала для бывшего президента 20 лет колонии, сам он на заседании суда не был.

Политик называет обвинения политически мотивированными.

Ли Мйон Баку 76 лет. Он возглавлял Южную Корею с 2008 по 2013 годы.

Весной 2018  года его обвинили в получении взяток, в том числе от компании Samsung. Ли Мйон Бака также обвинили в уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении властью и нарушения избирательного законодательства.

Ли Мйон Бака (Lee Myung-bak) стал четвертым бывшим лидером Южной Кореи, заключенным в тюрьму.

Сменившую его на должности Пак Кын Хе в апреле приговорили к 24 годам заключения и штрафу, признав ее виновной во взяточничестве и злоупотреблении властью. Апелляционный суд Республики Корея в августе приговорил Пак Кын Хе к 25 годам тюремного заключения.

Почти за год до этого Северная Корея заочно объявила смертный приговор Пак Кын Хе и начальнику южнокорейской разведки Ли Бен Хо.

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший президент Южной Кореи Ли Мйон Бака приговорили к 15 годам тюрьмы по обвинению во взяточничестве, хищении и злоупотреблении властью.
 
Новости дня
Новости разные
 
Средства от "перетаможки" нефти будут поступать от России в бюджет Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика