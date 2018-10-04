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Средства от "перетаможки" нефти будут поступать от России в бюджет Беларуси
Беларусь продолжит получать от России средства от "перетаможки" нефти в 2018 и 2019 годах, об этом сообщил в пятницу премьер-министр Беларуси Сергей Румас, передает корреспондент
По словам белорусского премьера, основным итогом сочинских переговоров можно считать договоренность о том, что подписанные ранее соглашения в нефтегазовой сфере будут безусловно выполняться сторонами.
"Что касается средств от так называемой перетаможки, то в объеме, зафиксированном соглашением, они будут поступать в Республику Беларусь в 2018 и 2019 годах", - заявил Румас.
Механизм "перетаможки" российской нефти был согласован Минском и Москвой в прошлом году.
Ранее этого вопроса касался и президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по итогам переговоров в Сочи. Он сообщал, что белорусская и российская стороны выработали два варианта решения вопросов, связанных с "перетаможкой" и поставкой темных нефтепродуктов.
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Беларусь продолжит получать от России средства от "перетаможки" нефти в 2018 и 2019 годах, об этом сообщил в пятницу премьер-министр Беларуси Сергей Румас, передает...
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