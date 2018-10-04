"Незыгарь": Лукашенко заявит об отставке 20 июля 2019 года

Диалог.UA ". Уже летом 2019 года лидер Беларуси Александр Лукашенко может уйти из власти под давлением Кремля. С громким инсайдом о Беларуси выступил близкий к властям РФ telegram-канал "Незыгарь", передает "".





Кремлевские ресурсы продолжают вбрасывать в медиапространство слухи о скором "устранении" Лукашенко с поста президента. "Незыгарь" один из самых активных. Он уверяет, что в проект госбюджета Беларуси на 2019 уже якобы заложены средства на президентские и парламентские выборы.









"В Минске на Маркса, 38 говорят, что в день 25-летия вступления на должность президента Республики Беларусь Александр Лукашенко объявит об отставке", - сообщил кремлевский ресурс, уточнив, что "контрольная дата" 20 июля 2019 года.





Сами же выборы, по данным telegram-канала, состоятся 8 сентября 2019 года.





Примечательно, что, со слов "Незыгаря", уйти Лукашенко "убедил" президент РФ Владимир Путин с помощью шантажа. Даже появилась информация о возможном преемнике. Якобы место Лукашенко займет "проверенный" сотрудник российских спецслужб, который будет беспрекословно выполнять все команды Кремля.





В Кремле активно прорабатывают сценарий объединения РФ и Беларуси в единое государство до 2022 года.