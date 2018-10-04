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Обновленный UAZ Patriot проходит испытания на прочность

05.10.2018 15:11 — Разное | Tut.by  
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"УАЗ" опубликовал видео с испытаниями на прочность модернизированного внедорожника Patriot 2019 модельного года. Узлы и агрегаты автомобиля тестировались на специальной кроссовой трассе.

В компании заявили, что «Патриот» подвергся серьезным испытаниям, так как «один километр в таких условиях равен примерно ста километрам в обычных».

Обновленный UAZ Patriot был представлен 20 сентября. Внедорожник укомплектовали модернизированным 2,7-литровым бензиновым двигателем с увеличенной степенью сжатия и измененными фазами газораспределения. Кроме того, в агрегате применили усиленную головку блока цилиндров, двухрядную цепь, а также новые поршни, клапаны и распредвалы.

Двигатель теперь развивает 150 л.с. и 235 Нм крутящего момента, что на 15 л.с. и 18 Нм больше отдачи старого мотора. Максимальная тяга доступна при 2650 об/мин вместо прежних 3900 об/мин. Кроме того, инженеры Ульяновского автозавода усовершенствовали пятиступенчатую механическую коробку передач, сцепление, рулевое управление, а также подвеску.

Цены и сроки старта продажи внедорожника будут объявлены позже.

 
 
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Модернизированный внедорожник прошел тесты на специальной кроссовой трассе, где "один километр в таких условиях равен примерно ста километрам в обычных".
 
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