Обновленный UAZ Patriot проходит испытания на прочность

"УАЗ" опубликовал видео с испытаниями на прочность модернизированного внедорожника Patriot 2019 модельного года. Узлы и агрегаты автомобиля тестировались на специальной кроссовой трассе.

В компании заявили, что «Патриот» подвергся серьезным испытаниям, так как «один километр в таких условиях равен примерно ста километрам в обычных».

Обновленный UAZ Patriot был представлен 20 сентября. Внедорожник укомплектовали модернизированным 2,7-литровым бензиновым двигателем с увеличенной степенью сжатия и измененными фазами газораспределения. Кроме того, в агрегате применили усиленную головку блока цилиндров, двухрядную цепь, а также новые поршни, клапаны и распредвалы.

Двигатель теперь развивает 150 л.с. и 235 Нм крутящего момента, что на 15 л.с. и 18 Нм больше отдачи старого мотора. Максимальная тяга доступна при 2650 об/мин вместо прежних 3900 об/мин. Кроме того, инженеры Ульяновского автозавода усовершенствовали пятиступенчатую механическую коробку передач, сцепление, рулевое управление, а также подвеску.

Цены и сроки старта продажи внедорожника будут объявлены позже.