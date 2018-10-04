﻿ «Зробім» чысцей! Минчан зовут убрать мусор вокруг озера под Минском. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Зробім» чысцей! Минчан зовут убрать мусор вокруг озера под Минском

05.10.2018 15:17 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
«Зробім» чысцей! Минчан зовут убрать мусор вокруг озера под Минском
Фото из открытых источников

Мероприятие проходит как часть всемирной кампании «Зробім!» при поддержке Coca-Cola HBC Belarus, МГЭИ имени А.Д.Сахарова БГУ и Минприроды.

В глобальной кампании «Let's Do It! — World Clean-up» ежегодно участвует около 16 млн. человек в 113 странах мира. Все они стремятся к простой цели - сделать мир чище. Движение зародилось в Эстонии, вдохновив в 2008 году 50 тыс. человек выйти из дома и убрать мусор по всей стране. В Беларуси социальная акция проходит с 2012 года, и с тех пор волонтеры ежегодно убирают из лесов и парков до тысячи кубометров отходов.

На этот раз порядок наведут в прибрежной полосе озера в деревне Юхновка, что в 12 км от Минска. Озеро подпитывает река Волма, а вода в нем чистая – в жаркие дни собирает толпы местных жителей и приезжих.

К осени водоем «окольцовывает» полоса мусора. Озеро уже убирали в прошлом году, но с тех пор его вновь успели засорить. Сейчас берега планируется очистить полностью.

«Идеи «глобальной уборки» набирают популярность среди белорусов. Десятки людей соберутся вместе, чтобы очистить от мусора озеро и показать пример другим. Такие инициативы позволяют изменить общественное мнение к проблеме загрязнения окружающей среды», – пояснили в унитарном предприятии «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия».

Как ожидается, в «глобальной уборке» примут участие волонтеры, сотрудники Центра экологических решений, унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», студенты МГЭИ имени А.Д.Сахарова БГУ и просто неравнодушные к окружающей среде.

*на правах рекламы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под Минском 5 октября пройдет «глобальная уборка», во время которой очистят от мусора берега живописного озера в д. Юхновка.
 
Новости дня
Новости разные
 
Обновленный UAZ Patriot проходит испытания на прочность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика