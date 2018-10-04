«Зробім» чысцей! Минчан зовут убрать мусор вокруг озера под Минском

Мероприятие проходит как часть всемирной кампании «Зробім!» при поддержке Coca-Cola HBC Belarus, МГЭИ имени А.Д.Сахарова БГУ и Минприроды.

В глобальной кампании «Let's Do It! — World Clean-up» ежегодно участвует около 16 млн. человек в 113 странах мира. Все они стремятся к простой цели - сделать мир чище. Движение зародилось в Эстонии, вдохновив в 2008 году 50 тыс. человек выйти из дома и убрать мусор по всей стране. В Беларуси социальная акция проходит с 2012 года, и с тех пор волонтеры ежегодно убирают из лесов и парков до тысячи кубометров отходов.

На этот раз порядок наведут в прибрежной полосе озера в деревне Юхновка, что в 12 км от Минска. Озеро подпитывает река Волма, а вода в нем чистая – в жаркие дни собирает толпы местных жителей и приезжих.

К осени водоем «окольцовывает» полоса мусора. Озеро уже убирали в прошлом году, но с тех пор его вновь успели засорить. Сейчас берега планируется очистить полностью.

«Идеи «глобальной уборки» набирают популярность среди белорусов. Десятки людей соберутся вместе, чтобы очистить от мусора озеро и показать пример другим. Такие инициативы позволяют изменить общественное мнение к проблеме загрязнения окружающей среды», – пояснили в унитарном предприятии «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия».

Как ожидается, в «глобальной уборке» примут участие волонтеры, сотрудники Центра экологических решений, унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», студенты МГЭИ имени А.Д.Сахарова БГУ и просто неравнодушные к окружающей среде.

*на правах рекламы.