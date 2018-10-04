Коммунальные услуги – без комиссии

– Слышал, что теперь придётся вносить 1 рубль в Беларусбанке, если оплату услуг производить наличными деньгами. Но ведь не каждый пенсионер может сделать это при помощи карточки, многие так и остались верны наличным деньгам. Хотелось бы узнать, распространяется ли эта комиссия на оплату коммунальных услуг?

Иван Григорьевич.

Разъясняет заместитель директора – начальник центра розничного бизнеса филиала № 312 ОАО «АСБ Беларусбанк» Светлана ПРОКОПЧИК:

– Да действительно, с 1 октября 2018 года при осуществлении гражданами платежей в кассе ОАО «АСБ Беларусбанк» посредством системы АИС «Расчёт» вне зависимости от способа оплаты (как с использованием наличных денежных средств, так и с использованием банковской платёжной карточки) будет взиматься плата в размере 1 белорусский рубль.

Вознаграждение не будет взиматься при обслуживании участников Великой Отечественной войны. Также банк не будет брать плату при осуществлении платежей за коммунальные услуги, городской телефон, на благотворительные счета, счета по учёту бюджетных и иных государственных средств, в пользу общественных объединений, при приёме страховых взносов от агентов, в пользу ОАО «АСБ Беларусбанк».

Качественное обслуживание клиентов – приоритетная задача ОАО «АСБ Беларусбанк», в связи с этим предлагаем альтернативные каналы обслуживания, в которых возможно произвести платежи в пользу производителей услуг без взимания вознаграждения: интернетбанкинг, М-банкинг, инфокиоск и др.





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