Глава Интерпола исчез. Начато расследование

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29 сентября президент Интерпола отправился в Китай и перестал выходить на связь. Об исчезновении заявила его жена.

Власти Франции начали расследование по факту исчезновения президента Интерпола, гражданина Китая Мэн Хунвэя, сообщает «Коммерсантъ » со ссылкой на Reuters и Europe1.

Как пишут СМИ, об исчезновении Мэн Хунвэя в полицию сообщила его супруга. Она проживает в Лионе, где находится штаб-квартира Интерпола.

Мэн Хунвэй, в прошлом китайский политик, был избран президентом Интерпола в ноябре 2016 года.