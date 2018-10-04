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Глава Интерпола исчез. Начато расследование
05.10.2018 15:30 — Разное | Ежедневник
фото: kommersant.ru
29 сентября президент Интерпола отправился в Китай и перестал выходить на связь. Об исчезновении заявила его жена.
Власти Франции начали расследование по факту исчезновения президента Интерпола, гражданина Китая Мэн Хунвэя, сообщает
Как пишут СМИ, об исчезновении Мэн Хунвэя в полицию сообщила его супруга. Она проживает в Лионе, где находится штаб-квартира Интерпола.
Мэн Хунвэй, в прошлом китайский политик, был избран президентом Интерпола в ноябре 2016 года.
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29 сентября президент Интерпола отправился в Китай и перестал выходить на связь. Об исчезновении заявила его жена.
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