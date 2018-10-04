Конкурс! Участвуй и побеждай!

С 24 сентября по 20 ноября проводится конкурс комиксов на лучших супергероя, супергероиню для достижения Целей устойчивого развития «Супергерои для Суперцелей».

К участию в нем приглашаются лица от 12 до 22 лет с хорошей фантазией и способностями к рисованию. В конкурсе может участвовать как один автор, так и группа авторов. Его идея заключается в создании молодыми людьми иллюстрированных историй по тематике Целей устойчивого развития. Комиксы могут быть исполнены в любой технике рисования или в любом графическом редакторе на одной странице формата не более А2 с описанием супергероя, супергероини и истории о том, как он (она) вносят вклад в достижение ЦУР в Беларуси.

Соответствие заявленной тематике, креативное исполнение, запоминающийся персонаж и увлекательный сюжет – это критерии, по которым будут оцениваться работы.

Предлагаемый формат творческой активности будет способствовать повышению интереса и вовлечению белорусской молодежи в деятельность по популяризации глобальных целей в Беларуси.

Информацию об условиях и итогах проведения конкурса можно найти на сайте www.sdgs.by .