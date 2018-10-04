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Конкурс! Участвуй и побеждай!

05.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Конкурс! Участвуй и побеждай!С 24 сентября по 20 ноября проводится конкурс комиксов на лучших супергероя, супергероиню для достижения Целей устойчивого развития «Супергерои для Суперцелей».

 

К участию в нем приглашаются лица от 12 до 22 лет с хорошей фантазией и способностями к рисованию. В конкурсе может участвовать как один автор, так и группа авторов. Его идея заключается в создании молодыми людьми иллюстрированных историй по тематике Целей устойчивого развития. Комиксы могут быть исполнены в любой технике рисования или в любом графическом редакторе на одной странице формата не более А2 с описанием супергероя, супергероини и истории о том, как он (она) вносят вклад в достижение ЦУР в Беларуси.

Соответствие заявленной тематике, креативное исполнение, запоминающийся персонаж и увлекательный сюжет – это критерии, по которым будут оцениваться работы.

Предлагаемый формат творческой активности будет способствовать повышению интереса и вовлечению белорусской молодежи в деятельность по популяризации глобальных целей в Беларуси.

Информацию об условиях и итогах проведения конкурса можно найти на сайте www.sdgs.by.

Работы принимаются по 20 ноября по электронной почте sdgs.in.belarus@gmail.com или по адресу: 220030, г. Минск, ул. Кирова, 17, оф. 301, ПРООН в Республике Беларусь с пометкой «На конкурс комиксов на лучшего супергероя, супергероиню для достижения Целей устойчивого развития «Супергерои для суперцелей».

 
Теги: Минск
 
 
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С 24 сентября по 20 ноября проводится конкурс комиксов на лучших супергероя, супергероиню для достижения Целей устойчивого развития «Супергерои для Суперцелей».
 
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