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Жительница Лиды похитила телефон в фойе местной больницы
05.10.2018 — Разное | Свислочская газета
Об этом сообщила пресс-служба УВД Гродненского
4 октября в отношении жительницы города Лида 1960 года рождения было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 205 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Кража».
27 сентября подозреваемая в фойе центральной районной больницы заприметила мобильный телефон «Samsung Galaxy A3», который оставила себе.
Через некоторое время владелец имущества обнаружил пропажу и обратился за помощью в правоохранительные органы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была установлена, а украденное имущество изъято.
Гродненская правда.
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Об этом сообщила пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.
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