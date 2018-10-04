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Жительница Лиды похитила телефон в фойе местной больницы

05.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Жительница Лиды похитила телефон в фойе местной больницы

Об этом сообщила пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.
4 октября  в отношении жительницы города Лида 1960 года рождения  было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 205 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Кража». 
27 сентября подозреваемая в фойе центральной районной больницы  заприметила мобильный телефон «Samsung Galaxy A3», который оставила себе.
Через некоторое время владелец имущества обнаружил пропажу и  обратился за помощью в правоохранительные органы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была установлена, а украденное имущество изъято.
Гродненская правда.
 
 
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Об этом сообщила пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.
 
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