Жительница Лиды похитила телефон в фойе местной больницы





Об этом сообщила пресс-служба УВД Гродненского облисполкома .

4 октября в отношении жительницы города Лида 1960 года рождения было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 205 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Кража».

27 сентября подозреваемая в фойе центральной районной больницы заприметила мобильный телефон «Samsung Galaxy A3», который оставила себе.

Через некоторое время владелец имущества обнаружил пропажу и обратился за помощью в правоохранительные органы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была установлена, а украденное имущество изъято.