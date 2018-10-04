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В Гродно индивидуальный предприниматель обманул клиентов на 45 тысяч рублей

05.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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В <a href="http://grodno.21.by" class="tag-link">Гродно</a> индивидуальный предприниматель обманул клиентов на 45 тысяч рублей
32-летний бизнесмен три года – в период с 2014 по 2017 годы –  под предлогом, что берет в долг или нуждается в предоплате за услуги, завладел имуществом 5 юридических и 12 физических лиц на общую сумму свыше 45 тысяч деноминированных рублей. 
 
История мошенничества началась в октябре 2014 года в Гродно: злоупотребляя доверием представителя одной из фирм, под предлогом приобретения для последующей реализации строительных материалов, он завладел строительной продукцией на сумму около 4 миллионов неденоминированных рублей. В декабре 2014 года продолжил свою незаконную деятельность: ворота и металлические штакеты, принадлежавшие той же фирме, незаконно перешли в его собственность. Причиненный ущерб составил свыше 42 миллионов неденоминированных рублей. 
– В июне 2018 года индивидуальному предпринимателю было предъявлено обвинение в завладении имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном повторно, в крупном и особо крупном размерах. Приняты меры для обеспечения возмещения причиненного им ущерба потерпевшим. После изучения прокурором уголовное дело было направлено для рассмотрения в суд. Собрав доказательства вины обвиняемого, следователи предъявили ему окончательное обвинение по указанным выше статьям с учетом всего причиненного потерпевшим материального ущерба,  – сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.
Злоумышленник заключен под стражу. Во время рассмотрения уголовного дела судом в правоохранительные органы поступили заявления еще от трех пострадавших. В ходе расследования следователи установили, что в 2018 году под предлогом приобретения строительных материалов мужчина  принял в качестве предоплаты от троих жителей Гродно денежные средства в размере 1835 рублей. В последующем, принятые на себя обязательства не исполнил, а денежные средства присвоил и потратил на личные нужды. 
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
Гродненская правда.
 
Теги: Гродно
 
 
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2-летний бизнесмен три года – в период с 2014 по 2017 годы –  под предлогом, что берет в долг или нуждается в предоплате за услуги, завладел имуществом 5 юридических и 12...
 
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