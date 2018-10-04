В Новой Боровой открыли первый торговый центр

В районе «Новая Боровая» открылся первый торговый центр с крупным супермаркетом «Соседи», небольшими магазинами и рестораном суши. Интересная деталь: рядом с входом установлены будки для собак, чтобы их хозяева могли спокойно заняться шоппингом.

Торговый центр разместился в новом здании, которое построили в короткие сроки – менее чем за год. Основную площадь занял супермаркет сети «Соседи». На более чем 1200 «квадратов» привычные витрины соседствуют с пицца-точкой и салат-баром. Для супермаркета обустроили большой отдел фруктов и овощей, расширили выбор мясных изделий и предложили блюда фирменной кулинарии, в том числе wok и суши. К свежей выпечке из собственной пекарни подают горячий кофе.

В магазине ожидают до 4 тыс. покупателей в сутки, которых обслужат восемь касс. Работает супермаркет дольше обычного – с 7 до 24 часов.

В торговом центре также предусмотрены салоны связи, ресторан суши и многочисленные магазины для взрослых и детей. Рядом с входом установлены будки для собак. В них можно на время оставить домашних питомцев и пойти за покупками. Ранее застройщик также оборудовал небольшую скейт-площадку, которая уже полюбилась молодежи.

В Новой Боровой и до этого работали небольшие магазины, кофейни, салон красоты и фитнес-клуб. Но полноценный шоппинг для жителей района стал доступен лишь с открытием торгового центра.

«Благодаря высоким темпам строительства социальной инфраструктуры жители Новой Боровой не чувствуют необходимости выезжать за пределы района. Возведение торгового центра продолжалось меньше года, а второй детский сад был открыт уже через полгода после открытия первого», – отметили в компании «А-100 Девелопмент».

Сейчас в Новой Боровой продолжается строительство школы и спортивного центра. Вскоре также начнется возведение поликлиники, еще одной школы и новых детских садов.

*на правах рекламы.