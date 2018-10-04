ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Новой Боровой открыли первый торговый центр

05.10.2018 14:31 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В Новой Боровой открыли первый торговый центр
Onliner.by

В районе «Новая Боровая» открылся первый торговый центр с крупным супермаркетом «Соседи», небольшими магазинами и рестораном суши. Интересная деталь: рядом с входом установлены будки для собак, чтобы их хозяева могли спокойно заняться шоппингом.

Торговый центр разместился в новом здании, которое построили в короткие сроки – менее чем за год. Основную площадь занял супермаркет сети «Соседи». На более чем 1200 «квадратов» привычные витрины соседствуют с пицца-точкой и салат-баром. Для супермаркета обустроили большой отдел фруктов и овощей, расширили выбор мясных изделий и предложили блюда фирменной кулинарии, в том числе wok и суши. К свежей выпечке из собственной пекарни подают горячий кофе.

В магазине ожидают до 4 тыс. покупателей в сутки, которых обслужат восемь касс. Работает супермаркет дольше обычного – с 7 до 24 часов.

В торговом центре также предусмотрены салоны связи, ресторан суши и многочисленные магазины для взрослых и детей. Рядом с входом установлены будки для собак. В них можно на время оставить домашних питомцев и пойти за покупками. Ранее застройщик также оборудовал небольшую скейт-площадку, которая уже полюбилась молодежи.

В Новой Боровой и до этого работали небольшие магазины, кофейни, салон красоты и фитнес-клуб. Но полноценный шоппинг для жителей района стал доступен лишь с открытием торгового центра.

«Благодаря высоким темпам строительства социальной инфраструктуры жители Новой Боровой не чувствуют необходимости выезжать за пределы района. Возведение торгового центра продолжалось меньше года, а второй детский сад был открыт уже через полгода после открытия первого», – отметили в компании «А-100 Девелопмент».

Сейчас в Новой Боровой продолжается строительство школы и спортивного центра. Вскоре также начнется возведение поликлиники, еще одной школы и новых детских садов.

*на правах рекламы.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Новой Боровой открыли торговый центр с «Соседями», суши-баром и будками для собак.
 
Новости дня
Новости разные
 
Экс-президента Южной Кореи посадили на 15 лет за коррупцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика