В Сморгонском районе гужевая повозка не пропустила внедорожник: возчик погиб

Смертельная авария произошла 4 октября, в 19.10, вблизи деревни Чухны Сморгонского района. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

«Пенсионер на повозке возвращался из магазина в свою деревню. Когда пересекал трассу Минск — Ошмяны — граница Литовской Республики, не уступил дорогу автомобилю Toyota», — рассказали инспекторы.

В результате ДТП возчик от полученных травм умер на месте происшествия.