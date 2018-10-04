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В Сморгонском районе гужевая повозка не пропустила внедорожник: возчик погиб
Смертельная авария произошла 4 октября, в 19.10, вблизи деревни Чухны Сморгонского района. Об этом
«Пенсионер на повозке возвращался из магазина в свою деревню. Когда пересекал трассу Минск — Ошмяны — граница Литовской Республики, не уступил дорогу автомобилю Toyota», — рассказали инспекторы.
В результате ДТП возчик от полученных травм умер на месте происшествия.
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Смертельная авария произошла 4 октября, в 19.10, вблизи деревни Чухны.
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