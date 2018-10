Прямиком из Парижа. Какие кроссоверы скоро перевернут наш рынок?

В этом году Парижский автосалон проигнорировали сразу 11 крупных марок. Впервые не приехал Volkswagen, нет Bentley и Lamborghini. Отвернулись европейский Ford и PSA Opel. Остались в стороне Mazda, Subaru, Mitsubishi, Nissan и Infiniti. Автопроизводители всерьез рассматривают опыт компании Volvo, которая с 2014 года не участвует в автошоу и считает это бесполезным для себя занятием. В этом году ее пример соблазнил многих: слишком высокие траты на выставки не окупаются их посещаемостью. Новое поколение водителей потеряло интерес к автошоу и ищет иных способов знакомства с новинками.

В общем, автоиндустрия оказалась на перепутье. Маркетологи ищут новые способы привлечения клиентов. И не случайно парижане пригласили к дискуссии даже футурологов и философов, чтобы выслушать их мнение, куда покатится этот мир через несколько лет.

Как заявил писатель, философ и политолог Жак Аттали во время дискуссии с президентом группы PSA Карлосом Таваресом, будущее видится за многофункциональными автомобилями, в которых люди чувствуют себя защищенными. Это транспорт новых кочевников. Не удивительно, что именно кроссоверы привлекали внимание посетителей автошоу больше всего.

Убийца Tesla

Компания KIA привезла в Париж кроссовер e-Niro. Это первый электромобиль сегмента CUV (Crosover Utility Vehicle) в истории марки KIA, который при нулевом уровне вредных выбросов обеспечивает запас хода до 485 километров на одной зарядке. Его батарея с увеличенным запасом энергии хранит 64 кВт⋅ч. Машина оснащается электродвигателем мощностью 150 кВт (204 л. с.), крутящий момент которого составляет 395 Нм. Такие характеристики обеспечивают e-Niro разгон до 100 км/ч всего за 7,8 с.

Бюджетные версии KIA e-Niro будут оснащаться иной батареей емкостью 39,2 кВт⋅ч. В этом случае на одной зарядке электромобиль проедет до 312 км. Такой электрокар комплектуется двигателем мощностью 100 кВт (136 л. с.), крутящий момент которого также составляет 395 Нм. В этом случае разгон с места до 100 км/ч занимает 9,8 с.

Помогают сохранять энергию рекуперативная система торможения, возможность движения накатом CGC (Coasting Guide Control) и управление трансмиссией на основе прогнозирующего алгоритма РЕС (Predictive Energy Control). Работа систем CGC и PEC опирается на программные комплексы нейросетей, которые взаимодействуют с навигацией и учитывают изменения рельефа местности.

Обещается, что на рынки ряда стран Европы модель выйдет до конца 2018 года. Производится KIA e-Niro должен на заводе Kia Motors в корейском Хвасонге.

Самокат для пробки

Porsche Macan пережил рестайлинг. На фоне небольших изменений во внешности автомобиль получил колоссальное дополнение в виде автоматизированного модуля управления в пробках.



Новый ассистент движения использует адаптивный круиз-контроль, позволяющий разгоняться и тормозить в автоматическом режиме Электроника удерживает машину еще и в пределах своей полосы. Тем самым, водитель может расслабиться и отвлечься от монотонного движения в заторе. Эта опция гораздо полезней существующих автопилотов, к примеру на «Тесла», так как она гораздо безопаснее. На небольшой скорости у человека гораздо больше шансов поправить ошибки компьютера.

Базовая комплектация расширена, в нее теперь входят светодиодные фары, новая онлайн-навигация и Connect Plus, а также охранная сигнализация с системой контроля салона. В качестве опции предлагается адаптивная система управления светом Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus). В список опций также входит обогрев ветрового стекла и ионизатор.

Новый Porsche Macan оснащается 2,0-литровым четырехцилиндровым турбированным бензиновым двигателем, который развивает мощность 245 л.с. и максимальный крутящий момент 370 Нм, в паре с 7-ступенчатой коробкой передач Porsche Doppelkupplung (PDK). С таким силовым агрегатом новый Macan способен разгоняться до 100 км/ч за 6,7 секунды и развивать максимальную скорость 225 км/ч.

Автомобиль стал продаваться одновременно с началом работы автосалона, в том числе и в России.

Mercedes-Benz GLE

Mercedes M-класса был первым в мире премиальным кроссовером. Сейчас он называется GLE и вновь берется диктовать условия автомобильной моды.

Новый GLE построен на платформе MHA (Modular High Architecture), разработанной с учетом применения систем автопилотирования. Mercedes-Benz GLE так же умеет двигаться в пробках, но еще и прогнозирует появление заторов. Он научен заранее сбрасывать скорость и подкатываться к пробке с минимальными энергопотерями. Кроме того, бортовой компьютер дает рекомендации, как лучше освободить полосу для движения машин аварийно-спасательных служб.

Уже заявлено, что в продажу модель поступит весной следующего года. Правда у нас он появится чуть позже, так как сертификация в России стала непростой.

В Париже показана только версии внедорожника GLE 450 4Matic. Эта модификация гибридная. Она оснащена 3,0-литровым агрегатом мощностью 367 лс, совмещенным с небольшим стартер-генератором, который дает дополнительные 22 лс и 250 Нм. Работает силовая установка совместно с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Skoda Kodiaq RS

Чехи решились создать спортивный суббренд RS и показали заряженный кроссовер Kodiaq RS. Теперь это самый большой спорткар под брендом Skoda.

Кроссовер вооружился двухлитровым дизелем 2,0 л BiTDI мощностью в 240 л.с. и 500 Нм. В паре с ним идет 7-ступенчатый робот. Разгон до 100 км/ч c таким агрегатом и с полным приводом у Kodiaq RS занимает менее 7 секунд. Вроде немного, но если сесть в кресло и завести мотор, то звук будет ровно таким, как будто под капотом ревет V-образная «восьмерка». Кажется, что управляешь супермощным спорткаром. Аудиосистема генерирует басы в зависимости от положения педали акселератора и глушит ими водителя. Получилось настолько достоверно, что искреннее недоумеваешь, почему снаружи автомобиль остается тихим.

Skoda Kodiaq RS отличают рельефная решетка радиатора, 20-дюймовые колесные диски уже в базовой комплектации и множество иных стилистических элементов. Для спортивной машины доступен и новый цвет Race Blue с эффектом «металлик».

Идеальный автомобиль

В Париже был показан еще один интересный автомобиль, а именно вьетнамский паркетник VinFast. Азиатская компания собрала в одной команде самых именитых в мире дизайнеров и инженеров и поручила им создать идеальный автомобиль. Над концепцией модели трудилось прославленное кузовное ателье ItalDesign, которое сейчас принадлежит Volkswagen. Выставочные экземпляры концепта изготавливали уже дизайнеры из не менее именитой туринской студии Pininfarina, которая после кризиса была куплена индийским автоконцерном Mahindra. Над инжиниринговой частью работали специалисты BMW. Построен автомобиль на платформе от предыдущего поколения BMW X5. Запчасти и комплектующие изготавливают Bosch и Magna Steyrɢ. Собираться паркетник должен на новом автозаводе в городе Хайфон в Северном Вьетнаме.

Обещают, что этот автомобиль будет продаваться в России по цене значительно меньшей, чем у немецких конкурентов.